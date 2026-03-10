Dara Bubamara progovorila o mlađem partneru, pa uporedila sebe sa Madonom

Dara Bubamara ne krije da joj je jako bitno da u javnosti uvijek izgleda svjetski, zato se trudi da svaki put ponese najbolje komade garderobe. Na snimanje Zvezda Granda utegla se u helanke i crnu majicu, a sve je ukombinovala sa kožnom jaknom i zanimljivim naočarima.

Dara Bubamara govorila je o snimanju, ali i ljubavi. Kako je rekla, nju niko ne može da uvrijedi i ne prima nijedan komentar lično.

Društvo Sutra se obilježava Sveti porfirije: Vjeruje se da na ovaj dan ne treba raditi jednu stvar u kući

- Mene ne mogu da pogode komentari kolega, to je šou biznis, svi sjedimo tamo 7, 8 sati. Neko iz bijesa ili gladi nešto kaže, ali u principu me niko nije uvrijedio. 99 odsto estrade ne može da me uvrijedi, mene zanima moj sin, brat i prijatelji - rekla je Dara.

Ona je dodala da se trudi da izgleda dobro, pa je uporedila sebe sa Madonom. Kako kaže, njima je zajedničko to što vole mlađe muškarce.

- Mislim da je to sasvim normalno. Žene koje su samouvjerene i sigurne i sebe, mogu to da podnesu i izdrže - rekla je ona, piše Blic.

Savjeti Ovo cvijeće donosi sreću svakoj ženi: Evo kako da ga pravilno održavate

Dara je otkrila i da "bolesno" voli da gleda seriju Sulejman Veličanstveni i da ne propušta nijednu epizodu.

- Bila sam bijesna dva sata i u šoku kako je mogao najboljeg prijatelja da ubije. Mene zanima kako je to nekad bilo. To što žena uradi ne može niko, zbog žena su se vodili ratovi, zbog onih stvari. Da sam se tada rodila bila bih glavna, kakva Hurem.

Dara je rekla da bi bila glavna, ali da ona nije baš onakva kakva se predstavlja u javnosti.

Košarka NBA papreno kaznila Dončića

- Ja jesam malo vrckasta i temperamenta, ali sam jako nježna i emotivna, nikada ne bih uzela nečiji telefon. Da meni neko uzme to bi mi bio kraj svijeta. Nisam posesivna ni ljubomorna - rekla je Dara.