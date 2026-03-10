Logo
Dodik: Uloga žena neprocjenjiva za razvoj Srpske

ATV

10.03.2026

20:07

6
Прослава 8. марта
Foto: Milorad Dodik/X

Uloga žena u porodici, poslu i zajednici je neprocjenjiva za razvoj Republike Srpske, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji u Bijeljini prisustvuje osmomartovskoj proslavi.

"U Bijeljini među ženama koje svojim radom, energijom i ljubavlju grade naše društvo. Njihova uloga u porodici, poslu i zajednici je neprocjenjiva za razvoj Republike Srpske. Srećan 8. mart svim damama u Semberiji i širom Srpske", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Republika Srpska

Dodik na proslavi 8. marta zapjevao veliki hit Miroslava Ilića

Milorad Dodik

SNSD

8. mart Dan žena

