Dodik: Uloga žena neprocjenjiva za razvoj Srpske

Foto: Milorad Dodik/X

Uloga žena u porodici, poslu i zajednici je neprocjenjiva za razvoj Republike Srpske, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji u Bijeljini prisustvuje osmomartovskoj proslavi.

"U Bijeljini među ženama koje svojim radom, energijom i ljubavlju grade naše društvo. Njihova uloga u porodici, poslu i zajednici je neprocjenjiva za razvoj Republike Srpske. Srećan 8. mart svim damama u Semberiji i širom Srpske", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks. U Bijeljini među ženama koje svojim radom, energijom i ljubavlju grade naše društvo. Njihova uloga u porodici, poslu i zajednici je neprocjenjiva za razvoj Republike Srpske. Srećan 8. mart svim damama u Semberiji i širom Srpske. pic.twitter.com/niZmloiMMb — Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 10, 2026 Republika Srpska Dodik na proslavi 8. marta zapjevao veliki hit Miroslava Ilića

