Dodik: Uloga žena neprocjenjiva za razvoj Srpske

10.03.2026
Uloga žena u porodici, poslu i zajednici je neprocjenjiva za razvoj Republike Srpske, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji u Bijeljini prisustvuje osmomartovskoj proslavi.
"U Bijeljini među ženama koje svojim radom, energijom i ljubavlju grade naše društvo. Njihova uloga u porodici, poslu i zajednici je neprocjenjiva za razvoj Republike Srpske. Srećan 8. mart svim damama u Semberiji i širom Srpske", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
