Republika Srpska jača međunarodni uticaj osnivanjem Kancelarije za saradnju

Unapređenje međunarodne saradnje i zaštita političkih, ekonomskih i kulturnih interesa Republike Srpske - to je cilj osnivanja Kancelarije za međunarodnu saradnju. Zamišljeno je da djeluje u okviru Vlade Srpske.

„Kancelarija će imati i ulogu koordinacije svih institucija na polju međunarodne saradnje. Osnivanjem ove Kancelarije se nastoji unaprijediti svaki vid i svaki akcent međunarodne saradnje, da se definišu dugoročne strategije na međunarodnom planu i ojača globalna pozicija Republike Srpske na međunarodnom nivou“, objasnio je ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić.

Srpska je u posljednje vrijeme na međunarodnom planu ostvarila značajan iskorak. Sve je više zemalja sa kojima sarađuje, tako da je osnivanje pomenute Kancelarije od velikog značaja, stav je analitičara.

„Republika Srpska koristi maksimalno kapacitet koji joj je na raspolaganju, u skladu sa Ustavom. Osnivanje ove jedne kancelarije treba sve to da objedini. Ta saradnja nije isključivo kada neko iz Republike Srpske ode negdje, mogli smo da vidimo da mnogi danas dolaze u Republiku Srpsku, da su otvoreni za saradnju. Meni je žao što neki u BiH to drugačije vide, ali Republika Srpska ima mogućnost i pravo da to radi“, naglasio je Centar za međunarodne i bezbjednosne studije Bojan Šolaja.

A, zasmetalo je to političarima i javnosti u Sarajevu. Već su se žalili kako se ovim krši Ustav BiH. Demantuju ih pravnici iz Banjaluke. Ognjen Tadić podsjeća da Ustav jasno propisuje da svaki entitet može sklapati sporazume sa državama i međunarodnim organizacijama uz saglasnost Parlamentarne skupštine. A Parlamentarna skupština može zakonom predvidjeti da za određene vrste sporazuma takva saglasnost nije potrebna.

„Napadi iz političkog Sarajeva na Kancelariju za međunarodnu saradnju Republike Srpske su napadi na Dejtonski mirovni sporazum i pokušaj da se Republika Srpska spriječi u ostvarivanju njenih nadležnosti koje ima i po Ustavu BiH i po Ustavu Republike Srpske“, istakao je pravnik Ognjen Tadić.