Sutra se obilježava Sveti porfirije: Vjeruje se da na ovaj dan ne treba raditi jednu stvar u kući

Srpska pravoslavna crkva i vjernici 11. marta obilježavaju dan posvećen Svetom Porfiriju, episkopu gaskom, jednom od velikih hrišćanskih pastira koji je život posvetio vjeri, molitvi i borbi za širenje hrišćanstva.

Sveti Porfirije rođen je u Solunu u imućnoj porodici. Iako je imao sve uslove za lagodan život, još kao mlad odlučio je da napusti svjetovni put. Do svoje dvadeset pete godine živio je u rodnom gradu, a potom je ostavio porodični dom i otišao u Misirsku pustinju, gdje je započeo monaški život.

Pod vođstvom iskusnog duhovnika zamonašio se i proveo pet godina u pustinji, posvećen molitvi i podvigu. Poslije tog perioda krenuo je u Svetu zemlju zajedno sa svojim vjernim prijateljem, monahom Markom. U blizini Jerusalima nastavio je asketski život u jednoj pećini, gdje je proveo još pet godina u tišini i molitvi.

Tokom tog vremena zadesila ga je teška bolest zbog koje su mu noge oslabile, pa nije mogao da hoda. Ipak, njegova vjera bila je jača od fizičke slabosti. Predanja govore da je, uprkos bolesti, puzeći na koljenima odlazio na bogosluženja. Jedne noći, prema hrišćanskom predanju, u viziji mu se javio sam Gospod i iscjelio ga, nakon čega je Porfirije ponovo mogao da hoda.

Episkop koji je promijenio sudbinu Gaze

Kasnije je izabran za episkopa u gradu Gazi, ali je ovu dužnost prihvatio sa velikom tugom i strahom, svjestan koliko će zadatak biti težak. U to vrijeme u Gazi je živjelo svega oko 280 hrišćana, dok su većinu stanovništva činili idolopoklonici, i to veoma vatreni sljedbenici stare vjere.

Sveti Porfirije nije odustajao. Strpljenjem, vjerom i upornošću nastojao je da promijeni vjersku sliku grada. U toj borbi morao je čak i lično da otputuje u Carigrad kako bi zatražio pomoć od cara Arkadija i patrijarha Jovana Zlatoustog.

Njegova molba nije ostala neuslišena. Uz podršku cara i crkvenih velikodostojnika zatvoreni su paganski hramovi, porušeni kumiri, a u Gazi je podignuta velika crkva sa trideset mermernih stubova. Posebnu pomoć u njenoj izgradnji pružila je carica Evdoksija.

Sveti Porfirije doživio je da vidi kako se veliki broj stanovnika Gaze okreće hrišćanskoj vjeri, ali je taj put bio dug i ispunjen brojnim iskušenjima, naporima i molitvama, prenosi Ona.

Čudotvorac čije mošti počivaju u Gazi

Sveti Porfirije upokojio se mirno 421. godine. Crkva ga pamti kao velikog čudotvorca, za koga se vjeruje da je činio čuda i za života, ali i poslije smrti.

Njegove mošti i danas počivaju u Gazi.

Narodno vjerovanje za ovaj dan

U narodu se vjeruje da na dan Svetog Porfirija ne treba raditi poslove sa iglom i koncem. Smatra se da bi šivenje ili krpljenje na ovaj praznik moglo donijeti nesreću ili probleme u domu, pa se takvi poslovi odlažu za neki drugi dan.

Za mnoge vjernike ovaj praznik je podsjetnik na snagu vjere, istrajnost i spremnost na žrtvu, kakvu je svojim životom pokazao Sveti Porfirije.