Istraživanje na skoro milion ljudi: Dva poremećaja sna opasna za srce

Novo veliko istraživanje pokazuje da kombinacija nesanice i apneje u snu može značajno povećati rizik od visokog krvnog pritiska i kardiovaskularnih bolesti.

Studiju su sproveli istraživači sa Yale School of Medicine, analizirajući podatke skoro milion američkih veterana. Rezultati su objavljeni u časopisu Journalof the AmericanHeart Association.

Nesanica znači dugotrajne poteškoće sa uspavljivanjem ili održavanjem sna. Apneja u snu je poremećaj kod kojeg dolazi do ponavljanih prekida disanja tokom noći, što stalno remeti san.

Iako se ova dva poremećaja obično dijagnostikuju odvojeno, mnogi ljudi imaju oba istovremeno. Kada se pojave zajedno, stanje se naziva COMISA (kombinovana nesanica i opstruktivna apneja u snu) i povezano je sa većim zdravstvenim rizikom.

Prema istraživanju, osobe koje pate od oba poremećaja imaju znatno veći rizik od hipertenzije i srčanih bolesti nego oni koji imaju samo jedan od tih problema.

Zašto poremećen san opterećuje srce

Tokom sna organizam obnavlja mnoge funkcije, uključujući i kardiovaskularni sistem.

Ako je san stalno prekidan, zbog buđenja, kratkog trajanja sna ili pauza u disanju, srce i krvni sudovi ne dobijaju dovoljno vremena da se oporave i stabilizuju.

Stručnjaci ističu da se poremećaji sna često zanemaruju, iako mogu imati veliki uticaj na zdravlje.

Cilj istraživanja bio je i da se utvrdi da li poremećaji sna utiču na rizik od srčanih bolesti već u ranim fazama života, kada se rizik još može spriječiti.

Naučnici naglašavaju da dugotrajne poteškoće sa snom ne treba shvatati kao bezazlen problem, jer s vremenom mogu stvoriti dodatno opterećenje za kardiovaskularni sistem.

Zbog toga preporučuju da se zdravlje sna prati jednako ozbiljno kao i drugi faktori rizika za srčane bolesti, poput visokog krvnog pritiska, pušenja ili gojaznosti. Takođe savjetuju da se nesanica i apneja liječe zajedno, a ne odvojeno, prenosi b92.