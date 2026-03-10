Sezona krpelja je već počela: Obratite pažnju na ovaj simptom

Toplije zime posljednjih godina mijenjaju ritam prirode, a posljedice se sve jasnije vide čim dođu prvi proljećni dani. Krpelji, sitni paraziti koji mogu prenijeti ozbiljne infekcije, postaju aktivni mnogo ranije nego što smo navikli.

Ove godine njihova sezona je praktično već počela, što znači da šetnja kroz travu, park ili šumu sada nosi veći rizik nego ranije.

Ujed krpelja na prvi pogled često djeluje bezazleno. Mnogi ga primijete tek kasnije, a nerijetko ga i ignorišu dok se na koži ne pojavi crvenilo ili drugi simptomi.

Ljekari, međutim, upozoravaju da je upravo brza reakcija najvažnija. Što se krpelj ranije ukloni, to je manja vjerovatnoća da će doći do infekcije.

Prvi i najvažniji korak je pregled tijela nakon boravka u prirodi. Krpelji mogu satima da se kreću po koži dok ne pronađu mjesto gdje će se zakačiti.

Zbog toga je temeljna kontrola odmah po povratku kući jedna od najjednostavnijih i najefikasnijih mjera zaštite.

Gdje se krpelji najčešće kriju

Krpelji biraju tople i vlažne dijelove tijela, gdje koža ostaje skrivena i zaštićena. Upravo na tim mjestima najčešće dolazi do ujeda.

Najčešće ih treba tražiti u pazuhu, preponama, na zadnjem dijelu koljena i oko pupka. Kod djece je važno dodatno pregledati vlasište, liniju kose i prostor iza ušiju, jer se krpelji često zadržavaju upravo na tim mjestima.

Temeljna kontrola kože, posebno nakon boravka u šumi, na livadi ili u visokoj travi, značajno smanjuje rizik od infekcije.

Crveni krug oko ujeda može biti prvi znak lajmske bolesti

Jedan od najpoznatijih znakova moguće infekcije jeste karakterističan crveni krug koji se širi oko mjesta ujeda. Ovaj osip često ima oblik mete i postepeno se povećava, zbog čega ljekari na njega obraćaju posebnu pažnju.

Promjena se može pojaviti u periodu od tri do trideset dana nakon kontakta sa zaraženim krpeljom. U medicini je poznata kao erjthema migrans i smatra se ranim simptomom lajmske bolesti.

Uz ovaj osip mogu se javiti i drugi simptomi, poput izraženog umora, povišene temperature, bolova u mišićima ili zglobovima. Iako se ne javlja kod svih pacijenata, pojava ovakvog crvenila na koži zahtijeva pregled ljekara.

Zbog toga je važno pratiti svaku promjenu na koži nakon ujeda i obratiti pažnju na novo crvenilo ili neobične simptome.

Krpelji su mali i često neprimjetni, ali posljedice njihovog ujeda mogu biti ozbiljne.

Kako pravilno ukloniti krpelja

Jedna od najčešćih grešaka jeste primjena takozvanih narodnih metoda, poput mazanja ujeda uljem, lakom za nokte ili benzinom. Ovakvi postupci mogu pogoršati situaciju, jer gušenje krpelja često izaziva refleksnu reakciju tokom koje parazit može ispustiti sadržaj u ranu.

Najbezbjedniji način uklanjanja je korištenje sterilne pincete sa tankim vrhom. Krpelja treba uhvatiti što bliže koži i polako ga izvući ravnim pokretom nagore, bez uvrtanja i naglog trzanja.

Nakon uklanjanja mjesto ujeda treba oprati vodom i blagim sapunom, a zatim dezinfikovati. Važno je i temeljno oprati ruke nakon cijelog postupka.

Šta ako dio krpelja ostane u koži

Dešava se da tokom uklanjanja dio usnog aparata krpelja ostane u koži. U takvim situacijama mnogi pokušavaju da ga nasilno izvade iglom ili oštrim predmetom, što može dodatno povrijediti tkivo.

Ako je moguće, fragment se može pažljivo izvući sterilnom pincetom. Ukoliko to ne ide lako ili postoji sumnja da je dio ostao u koži, najbolje je obratiti se ljekaru i prepustiti postupak stručnom licu.

Liječenje i prevencija poslije ujeda

Rana infekcija lajmskom bolešću danas se uspješno liječi antibioticima. Efikasnost terapije amoksicilinom analizirao je dr Gari P. Vormser u studiji objavljenoj 2019. godine u časopisu Diagnostic Microbiology and Infectious Disease.

Istraživanje pokazuje da rana terapija koja traje oko dvije sedmice može dovesti do potpunog povlačenja osipa i spriječiti ozbiljnije komplikacije.

O vrsti i dozi terapije odlučuje isključivo ljekar, na osnovu simptoma i kliničke slike. Zbog toga stručnjaci upozoravaju da antibiotike nikada ne treba uzimati na svoju ruku.

Najbolja zaštita ipak ostaje prevencija. Prilikom boravka u prirodi preporučuje se svijetla odjeća dugih rukava i nogavica, kao i upotreba repelenata na izloženoj koži.

Krpelji su mali i često neprimjetni, ali posljedice njihovog ujeda mogu biti ozbiljne. Upravo zato je najvažnije reagovati na vrijeme i svaku promjenu na koži shvatiti ozbiljno, prenosi Ona.rs.