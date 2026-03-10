Logo
Large banner

Satelit van kontrole: Srušiće se na zemlju, hitno se oglasila NASA

Izvor:

B92

10.03.2026

13:41

Komentari:

0
Сателит у свемиру
Foto: Pexels

NASA-in satelit, težine oko 590 kilograma, juri nazad ka Zemlji i mogao bi u utorak nekontrolisano da uđe u atmosferu nakon skoro 14 godina u orbiti.

Agencija koja je zadužena da prati ovaj satelit predviđa da bi moguće vrijeme ulaska "Sonda Van Alen A" u atmosferu moglo da bude 19.45 (po istočnom američkom vremenu), odnosno 45 minuta poslije ponoći, po lokalnom vremenu.

Napominje se da vrijeme može da varira i do 24 časa, piše Dejli Mejl.

Pošto se letjelica kreće brzinom od više hiljada milja na sat, a vremenski prozor za ponovni ulazak traje gotovo čitav dan, naučnici ne mogu tačno da predvide gdje bi eventualni dijelovi mogli da padnu.

Kako su saopštili iz NASA, očekuje se da će veći dio letjelice sagorjeti kada velikom brzinom bude prolazio kroz Zemljinu atmosferu: Međutim, kako tvrde, neki dijelovi bi mogli da prežive pad.

Rizik da neko bude povrijeđen izuzetno je mali i procjenjuje se na otprilike 1 prema 4.200 odsto.

Misija letjelice Sonda Van Alen A završena je 2019. godine, a naučnici su prvobitno očekivali da će se ona vratiti na Zemlju tek 2034. godine.

Međutim, ti proračuni napravljeni su prije nego što se pokazalo da je trenutni solarni ciklus mnogo aktivniji nego što se očekivalo.

Tokom 2024. godine naučnici su potvrdili da je Sunce dostiglo solarni maksimum, što je izazvalo snažne svemirske oluje i povećalo otpor u gornjim slojevima atmosfere, ubrzavajući spuštanje letjelice ka Zemlji.

Podijeli:

Tagovi :

satelit

NASA

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Проблем у ракети за лет око Мјесеца: Упитно лансирање са астронаутима у марту

Nauka i tehnologija

Problem u raketi za let oko Mjeseca: Upitno lansiranje sa astronautima u martu

2 sedm

0
Велики корак ка Мјесецу: НАСА успјешно тестирала СЛС за мисију Артемис II

Nauka i tehnologija

Veliki korak ka Mjesecu: NASA uspješno testirala SLS za misiju Artemis II

2 sedm

1
НАСА успјешно тестирала пуњење ракете за Артемис II мисију ка Мјесецу

Nauka i tehnologija

NASA uspješno testirala punjenje rakete za Artemis II misiju ka Mjesecu

2 sedm

0
Хиљаде астероида би могле уништити градове, НАСА нема начина да их прати

Nauka i tehnologija

Hiljade asteroida bi mogle uništiti gradove, NASA nema načina da ih prati

3 sedm

0

Više iz rubrike

Хегсет: Данас ће бити "најинтензивнији напад"

Svijet

Hegset: Danas će biti "najintenzivniji napad"

1 h

0
Трамп након разговора с Путином укида санкције Русији?

Svijet

Tramp nakon razgovora s Putinom ukida sankcije Rusiji?

2 h

0
Хормушки мореуз

Svijet

Iranci imaju "ponudu" za Arape i Evropljane: "Ako ovo urade, mogu kroz Hormuz!"

3 h

0
Нетанјаху потврдио да још траје операција против Ирана: "Ломимо њихове кости"

Svijet

Netanjahu potvrdio da još traje operacija protiv Irana: "Lomimo njihove kosti"

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

35

Ponovo napad na američku ambasadu: Meta konzulat u Torontu

14

32

Tramp: Modžtaba Hamnei neće moći mirno da živi

14

14

Hrvati skupljaju pare za Tonija Cetinskog: Njegova supruga širi apel, nakon sramnog otkazivanja koncerta

13

56

Užas u Laktašima: U autu nađena tijela oca i sina!

13

53

Maričić: Humanitarnoj organizaciji „Srbi za Srbe“ uručiti Zlatni grb Banjaluke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner