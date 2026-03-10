Satelit van kontrole: Srušiće se na zemlju, hitno se oglasila NASA

NASA-in satelit, težine oko 590 kilograma, juri nazad ka Zemlji i mogao bi u utorak nekontrolisano da uđe u atmosferu nakon skoro 14 godina u orbiti.

Agencija koja je zadužena da prati ovaj satelit predviđa da bi moguće vrijeme ulaska "Sonda Van Alen A" u atmosferu moglo da bude 19.45 (po istočnom američkom vremenu), odnosno 45 minuta poslije ponoći, po lokalnom vremenu.

Napominje se da vrijeme može da varira i do 24 časa, piše Dejli Mejl.

Pošto se letjelica kreće brzinom od više hiljada milja na sat, a vremenski prozor za ponovni ulazak traje gotovo čitav dan, naučnici ne mogu tačno da predvide gdje bi eventualni dijelovi mogli da padnu.

Kako su saopštili iz NASA, očekuje se da će veći dio letjelice sagorjeti kada velikom brzinom bude prolazio kroz Zemljinu atmosferu: Međutim, kako tvrde, neki dijelovi bi mogli da prežive pad.

Rizik da neko bude povrijeđen izuzetno je mali i procjenjuje se na otprilike 1 prema 4.200 odsto.

Misija letjelice Sonda Van Alen A završena je 2019. godine, a naučnici su prvobitno očekivali da će se ona vratiti na Zemlju tek 2034. godine.

Međutim, ti proračuni napravljeni su prije nego što se pokazalo da je trenutni solarni ciklus mnogo aktivniji nego što se očekivalo.

Tokom 2024. godine naučnici su potvrdili da je Sunce dostiglo solarni maksimum, što je izazvalo snažne svemirske oluje i povećalo otpor u gornjim slojevima atmosfere, ubrzavajući spuštanje letjelice ka Zemlji.