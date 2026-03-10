Logo
Large banner

Ponovo napad na američku ambasadu: Meta konzulat u Torontu

Izvor:

Agencije

10.03.2026

14:35

Komentari:

0
Поново напад на америчку амбасаду: Мета конзулат у Торонту

Kanadska policija saopštila je danas da su ispaljeni hici na američki konzulat u Torontu i dodala da su "utvrđeni tragovi iz ispaljenog oružja".

Kako se dodaje, nije bilo povrijeđenih.

амбасада САД Норвешка

Svijet

Eksplozija u kompleksu Ambasade SAD u Oslu, hitno se oglasila policija

U Norveškoj je u nedjelju eksplodirala improvizovana naprava u američkoj ambasadi u Oslu, a policija i dalje traga za osumnjičenim, pri čemu se ispituje moguća veza sa ratom u Iranu.

U Njujorku su dvojica muškaraca optužena za terorizam nakon što su tokom vikenda bacili improvizovanu bombu na antiislamske demonstrante, podseća Tanjug.

Podijeli:

Tagovi :

Kanada

Ambasada SAD

Toronto

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп: Моџтаба Хамнеи неће моћи мирно да живи

Svijet

Tramp: Modžtaba Hamnei neće moći mirno da živi

21 min

0
Трамп након разговора с Путином укида санкције Русији?

Svijet

Tramp nakon razgovora s Putinom ukida sankcije Rusiji?

2 h

0
Разговор Путина и Трампа трајао сат времена, ово су биле главне теме

Svijet

Razgovor Putina i Trampa trajao sat vremena, ovo su bile glavne teme

6 h

0
Трамп: Ако Иран затвори Ормуски мореуз, САД ће их гађати 20 пута јаче

Svijet

Tramp: Ako Iran zatvori Ormuski moreuz, SAD će ih gađati 20 puta jače

6 h

0

Više iz rubrike

Трамп: Моџтаба Хамнеи неће моћи мирно да живи

Svijet

Tramp: Modžtaba Hamnei neće moći mirno da živi

21 min

0
Сателит у свемиру

Svijet

Satelit van kontrole: Srušiće se na zemlju, hitno se oglasila NASA

1 h

0
Хегсет: Данас ће бити "најинтензивнији напад"

Svijet

Hegset: Danas će biti "najintenzivniji napad"

1 h

0
Трамп након разговора с Путином укида санкције Русији?

Svijet

Tramp nakon razgovora s Putinom ukida sankcije Rusiji?

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

35

Ponovo napad na američku ambasadu: Meta konzulat u Torontu

14

32

Tramp: Modžtaba Hamnei neće moći mirno da živi

14

14

Hrvati skupljaju pare za Tonija Cetinskog: Njegova supruga širi apel, nakon sramnog otkazivanja koncerta

13

56

Užas u Laktašima: U autu nađena tijela oca i sina!

13

53

Maričić: Humanitarnoj organizaciji „Srbi za Srbe“ uručiti Zlatni grb Banjaluke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner