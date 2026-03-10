Ponovo napad na američku ambasadu: Meta konzulat u Torontu

Kanadska policija saopštila je danas da su ispaljeni hici na američki konzulat u Torontu i dodala da su "utvrđeni tragovi iz ispaljenog oružja".

Kako se dodaje, nije bilo povrijeđenih.

Svijet Eksplozija u kompleksu Ambasade SAD u Oslu, hitno se oglasila policija

U Norveškoj je u nedjelju eksplodirala improvizovana naprava u američkoj ambasadi u Oslu, a policija i dalje traga za osumnjičenim, pri čemu se ispituje moguća veza sa ratom u Iranu.

FIREARM DISCHARGE:

University Av + Queen St West

5:29am

- Police responded to reports that someone discharged a firearm at the American Consulate

- Police are on scene

- Evidence of a firearm discharge has been located

- No reports of injuries

- Anyone w/info contact police… — Toronto Police Operations (@TPSOperations) March 10, 2026

U Njujorku su dvojica muškaraca optužena za terorizam nakon što su tokom vikenda bacili improvizovanu bombu na antiislamske demonstrante, podseća Tanjug.