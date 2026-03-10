Ponovo napad na američku ambasadu: Meta konzulat u Torontu

Izvor:
10.03.2026
Kanadska policija saopštila je danas da su ispaljeni hici na američki konzulat u Torontu i dodala da su "utvrđeni tragovi iz ispaljenog oružja".
Kako se dodaje, nije bilo povrijeđenih.
FIREARM DISCHARGE:— Toronto Police Operations (@TPSOperations) March 10, 2026
University Av + Queen St West
5:29am
- Police responded to reports that someone discharged a firearm at the American Consulate
- Police are on scene
- Evidence of a firearm discharge has been located
- No reports of injuries
- Anyone w/info contact police…
