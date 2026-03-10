Milica Todorović sa knedlom u grlu: Nisam uspjela da mu saopštim da sam trudna

Autor:ATV
10.03.2026
15:37
Komentari:0
Pjevačica Milica Todorović početkom februara je postala majka, a u filmu o Saši Popoviću prvi put je pred kamerama govorila o drugom stanju.
Folkerka se tokom cijele trudnoće gotovo nije oglašavala, a sve do sada o drugom stanju nije pričala. Međutim, u filmu "Sale" u suzama i sa knedlom u grlu progovorila je o trudnoći i istakla da žali što Popoviću nije stigla da saopšti da će postati majka.
Savjeti
Stavite ovaj začin prvi i kupus salata će biti ukusna kao nikad ranije
Ubrzo nakon Sašine smrti, Milica je ostala u drugom stanju, što bi voljela da je Popović doživio da sazna.
- Jako mi je žao, eto... Nakon samo dva mjeseca sam ja ostala trudna i, eto, nisam uspjela to da mu saopštim - kazala je ona sa knedlom u grlu.
Zdravlje
Pet namirnica koje povećavaju hormon sreće: Zdrave su i hranljive
- Ja sam sigurna da on sad gleda, i zna sve, i da navija - rekla je pjevačica, prenosi Informer.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
2 h0
Scena
3 h3
Scena
7 h0
Scena
8 h0
Najnovije
Najčitanije
17
37
17
29
17
28
17
20
17
13
Trenutno na programu