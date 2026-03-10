Logo
Automobilom udario pješake, pa im prijetio pištoljem

ATV

10.03.2026

15:14

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Zbog pokušaja ubistva četvorice pješaka, inače stranih državljana, sa kojima se susreo kasno uveče prošlog oktobra na području Zagreba, nadležno županijsko državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 26-godišnjaka.

Sprovedena istraga pokazala je da je mladić, dok je upravljao svojim vozilom, ugledao četvoricu stranaca koji su se u tom trenutku kretali trotoarom, prenosi Jutarnji.

Беба

Srbija

Požar na neonatologiji Opšte bolnice: Evakuisane bebe

Tužilaštvo smatra da je imao namjeru da ih usmrti tako što je automobil usmjerio ka njima i prednjim dijelom vozila s leđa udario dvojicu pješaka.

Druga dvojica pješaka uspjela su da izbjegnu nalet vozila, nakon čega je 26-godišnjak, uznemiren, izašao iz automobila i u dvojicu povrijeđenih stranaca uperio pištolj koji je imao kod sebe.

Povrijeđenim muškarcima ukazana je ljekarska pomoć u bolnici, gdje je utvrđeno da su zadobili teške povrede, dok je 26-godišnjak pobjegao sa mjesta događaja.

sunce

Društvo

Padaće rekordi: Meteorolozi najavili klimatski fenomen

Nakon što su ga kriminalisti pronašli, on se od tada nalazi u pritvoru u zatvoru Remetinec, a u podignutoj optužnici traži se produženje pritvora jer postoji opasnost da bi mogao ponovo da počini krivično djelo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Hrvatska

pokušaj ubistva

