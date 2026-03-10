Automobilom udario pješake, pa im prijetio pištoljem

Zbog pokušaja ubistva četvorice pješaka, inače stranih državljana, sa kojima se susreo kasno uveče prošlog oktobra na području Zagreba, nadležno županijsko državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 26-godišnjaka.

Sprovedena istraga pokazala je da je mladić, dok je upravljao svojim vozilom, ugledao četvoricu stranaca koji su se u tom trenutku kretali trotoarom, prenosi Jutarnji.

Tužilaštvo smatra da je imao namjeru da ih usmrti tako što je automobil usmjerio ka njima i prednjim dijelom vozila s leđa udario dvojicu pješaka.

Druga dvojica pješaka uspjela su da izbjegnu nalet vozila, nakon čega je 26-godišnjak, uznemiren, izašao iz automobila i u dvojicu povrijeđenih stranaca uperio pištolj koji je imao kod sebe.

Povrijeđenim muškarcima ukazana je ljekarska pomoć u bolnici, gdje je utvrđeno da su zadobili teške povrede, dok je 26-godišnjak pobjegao sa mjesta događaja.

Nakon što su ga kriminalisti pronašli, on se od tada nalazi u pritvoru u zatvoru Remetinec, a u podignutoj optužnici traži se produženje pritvora jer postoji opasnost da bi mogao ponovo da počini krivično djelo.