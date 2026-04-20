Amerikanci objavili snimak: Evo kako su zauzeli iranski brod

20.04.2026 07:24

Амерички хеликоптер из којег се спуштају маринци који су заузели ирански брод
Foto: U.S. Central Command

Američka vojska objavila je snimak koji prikazuje trenutak kada su presreli brod „Touska“ koji je plovio pod iranskom zastavom u Hormuškom moreuzu.

U objavi na mreži Iks, Centralna komanda SAD-a saopštila je da su američki marinci helikopterom napustili nosač aviona USS Tripoli i spustili se konopcem na plovilo pod iranskom zastavom.

Navedeno je da su SAD onesposobile pogon iranskog broda jer nije poštovao ponovljena upozorenja tokom perioda od šest časova.

Podsjećamo, Tramp je ranije objavio da su američke snage otvorile vatru i zaplijenile teretni brod pod iranskom zastavom nakon što je pokušao proći američku pomorsku blokadu u Omanskom zalivu.

„Danas je teretni brod pod iranskom zastavom, pod nazivom dug skoro 900 stopa i težak gotovo kao nosač aviona, pokušao proći našu pomorsku blokadu i to nije prošlo dobro za njih“, napisao je Tramp juče u objavi na Truth Soušal.

Povodom novih napetosti u Hormuškom moreuzu oglasio se Centralni štab Iranske revolucionarne garde, te su naglasili da se priprema odgovor na američku akciju.

„Agresorska Amerika prekršila je primirje i počinila pomorsko piratstvo pucajući na jedan od komercijalnih brodova u vodama Omanskog mora i onesposobljavajući njegov navigacioni sistem iskrcavanjem nekoliko svojih terorističkih marinaca na palubu spomenutog plovila“, naveli su iz Teherana.

