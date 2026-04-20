Cijene nafte ponovo skaču, ovo je razlog

Cijene sirove nafte porasle su za više od pet odsto nakon što su Sjedinjene Američke Države (SAD) napale iranski brod u Hormuškom moreuzu.

Tramp je ranije objavio da su američki marinci presreli i zarobili teretni brod koji je plovio pod iranskom zastavom i pokušao probiti američku blokadu.

Svijet Amerikanci napali i zauzeli iranski brod: Tramp objavio detalje akcije

Iako su Trampove tvrdnje demantovali iz Irana, cijene nafte na svjetskom tržištu i dalje su u porastu nakon što su prošle sedmice naglo opale zbog objave o otvaranju Hormuškog moreuza. Cijena Brent barela jutros je porasla 5,7 odsto, na 87,30 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio više od 6,2 odsto, na 89,05 dolara.

SAD održavaju pomorsku blokadu iranskih brodova i luka, dok je Iran ponovo uspostavio kontrolu nad Hormuškim moreuzom, kroz koji je prolazilo oko 20 odsto globalnog izvoza nafte prije početka rata.

Patrik de Han iz GazBadija rekao je da će cijene vjerovatno ponovo rasti kako se budu širile više cijene sirove nafte.

Svijet Stanje u Hormuzu ponovo napeto, Iranci najavili odgovor na američki napad na brod

„Vjerovatno ćemo sutra poslijepodne ponovo vidjeti rast cijena“, napisao je, napominjući pad u većini država tokom protekle sedmice.

Podsjećamo, nakon što su Iranci i Tramp prošle sedmice objavili da je Hormuški moreuz otvoren, cijene nafte su pale za 10 odsto. Cijena VTI nafte pala je za 11,8 odsto na 83 dolara.

Pad je uslijedio i kod cijene Brent sirove nafte, koja je pala za 11,32 odsto na 88 dolara.