PSŽ je prvak Evrope: Ovo su neke od najboljih slika sa finala Lige šampiona

30.05.2026 21:24

ПСЖ је првак Европе: Ово су неке од најбољих слика са финала Лиге шампиона
Foto: Tanjug / AP / Denes Erdos

Fudbaleri francuskog "Pari sen žermena" osvojili su Ligu šampiona, nakon što su večeras u Budimpešti u finalu pobijedili engleski Fudbalski klub "Arsenal".

"Arsenal" je poveo u šestoj minuti, golom Kaja Haverca.

Odbranili titulu nakon penala: PSŽ osvojio Ligu šampiona!

U drugom poluvremenu, "Pari sen žermenu" dosuđen je penal, te je rezultat izjednačen pogotkom Usmana Dembele u 65. minuti.

Utakmica je nakon regularnog dijela i dva produžetka okončana neriješenim rezultatom 1:1, a potom je "Pari sen žermen" u penal seriji bio efikasniji i sa 4:3 pokazao da je najbolji tim na Starom kontinentu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

