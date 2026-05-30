PSŽ je prvak Evrope: Ovo su neke od najboljih slika sa finala Lige šampiona

Fudbaleri francuskog "Pari sen žermena" osvojili su Ligu šampiona, nakon što su večeras u Budimpešti u finalu pobijedili engleski Fudbalski klub "Arsenal".
"Arsenal" je poveo u šestoj minuti, golom Kaja Haverca.
Fudbal
Odbranili titulu nakon penala: PSŽ osvojio Ligu šampiona!
U drugom poluvremenu, "Pari sen žermenu" dosuđen je penal, te je rezultat izjednačen pogotkom Usmana Dembele u 65. minuti.
Utakmica je nakon regularnog dijela i dva produžetka okončana neriješenim rezultatom 1:1, a potom je "Pari sen žermen" u penal seriji bio efikasniji i sa 4:3 pokazao da je najbolji tim na Starom kontinentu.
