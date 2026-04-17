Cijene nafte naglo pale nakon otvaranja Hormuškog moreuza

Cijene nafte zabilježile su nagli pad na svjetskim tržištima, dok su istovremeno američki berzanski indeksi porasli, nakon što je Iran najavio da će Hormuški moreuz ostati otvoren za komercijalni promet tokom trajanja primirja.

Globalni referentni indeks Brent nafte pao je za oko devet posto, spustivši se na približno 90 dolara po barelu. Američka nafta West Texas Intermediate zabilježila je još veći pad od oko 9,5 posto, te se trgovala na nivou od oko 82,60 dolara po barelu.

Do pada cijena došlo je nakon izjave iranskog ministra vanjskih poslova Abbas Araqchi, koji je potvrdio da će prolaz kroz Hormuški moreuz biti 'potpuno otvoren' za sve komercijalne brodove tokom ostatka primirja, u skladu s trenutnim smirivanjem tenzija u regiji.

Dodao je da će se kretanje brodova odvijati unaprijed definisanim i koordiniranim rutama koje je već objavila iranska Organizacija za luke i pomorstvo.

Ekonomija Cijena nafte ispod 100 dolara

Ova vijest pozitivno je odjeknula i na finansijskim tržištima. Futuresi na Dow Jones Industrial Average porasli su za 560 poena, odnosno 1,16 posto. Istovremeno, futuresi na S&P 500 ojačali su za 0,8 posto, dok su futuresi na Nasdaq 100 zabilježili rast od 0,9 posto.

Pad cijena nafte i rast berzi ukazuju na povećani optimizam investitora, koji vjeruju da bi smanjenje napetosti u jednom od najvažnijih energetskih koridora na svijetu moglo stabilizovati globalno snabdijevanje energijom i trgovinske tokove.

Hormuški moreuz, kroz koji prolazi značajan dio svjetskog izvoza nafte, često je u fokusu tržišta zbog geopolitičkih tenzija. Svaka naznaka stabilnosti u toj regiji ima direktan utjecaj na cijene energenata i kretanja na globalnim berzama.

(radio sarajevo)