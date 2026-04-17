Haos na nebu: Piloti mjaukali i lajali na kontrolu leta

Autor:

ATV
17.04.2026 16:05

Авион
Foto: pexels/Matheus Cenali

Neobični zvuci mjaukanja i lajanja zabilježeni su na frekvenciji kontrole letenja na aerodromu Ronald Regan u Vašingtonu, a ispostavilo se da potiču od pilota koji su oponašali životinjske glasove.

Incident se dogodio 12. aprila, a audio-snimak je objavljen na sajtu posvećenom avijaciji i komunikaciji kontrole letenja, prenose mediji.

Ubrzo nakon emitovanja spornih zvukova, drugi učesnici komunikacije opomenuli su pilote da se ponašaju profesionalno, na šta su oni odgovorili novim imitacijama životinja.

Američka Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) saopštila je da propisi zabranjuju nebitne razgovore pilota na visinama ispod tri kilometra i najavila istragu nakon provjere autentičnosti snimka.

Portparol sindikata Udruženja pilota Denis Tajer upozorio je da je riječ o ozbiljnoj frekvenciji namjenjenoj hitnim situacijama i pozvao pilote da prestanu sa neprimerenim ponašanjem.

Prema njegovim riječima, takve radnje narušavaju bezbjednost i ne nailaze na odobravanje u profesionalnoj zajednici pilota.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

avion

letovi

Vašington

pilot

Pročitajte više

Лет авиона

Ekonomija

Avio-kompanije uvode nove takse i otkazuju letove zbog poskupljenja goriva

5 h

0
Лет авиона

Svijet

Nastavljen štrajk pilota, otkazan veliki broj letova

3 d

0
Oтказано више стотина летова због штрајка у "Луфтханзи"

Ekonomija

Otkazano više stotina letova zbog štrajka u "Lufthanzi"

4 d

0
Лет авиона

Svijet

Haos u avio-saobraćaju: Otkazani brojni letovi širom Evrope

5 d

0

Više iz rubrike

Цвијановићеву дочекао је министар спољних послова Турске Хакан Фидан

Svijet

Cvijanovićevu u Antaliji srdačno dočekao šef turske diplomatije

2 h

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Svijet

Iran upravo objavio: Hormuški moreuz je otvoren

2 h

0
Петер Мађар гестикулира док разговара са медијима у Будимпешти, Мађарска, у понедељак, 13. априла 2026. године, након што је побиједио странку премијера Виктора Орбана на парламентарним изборима у земљи.

Svijet

Peter Mađar odbio ponudu za policijsku zaštitu

3 h

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Međunarodni sud pravde postao mjesto pravnog rata

5 h

0

18

02

Jedan znak će imati savršen vikend

17

22

Užas u vozu! Mašinovođa pronašao 20 tarantula

17

11

Optuženi za ubistvo Noe Milivojev prvi put progovorio o zločinu! Do detalja opisao sve, prikazane i uznemirujuće fotografije!

16

54

Stanivuković ponovo raspisao tender za rasvjetu od 35 miliona KM

16

46

Gugl ubacuje vještačku inteligenciju u sve aplikacije: Evo kako da to spriječite

