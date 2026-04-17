Haos na nebu: Piloti mjaukali i lajali na kontrolu leta

Neobični zvuci mjaukanja i lajanja zabilježeni su na frekvenciji kontrole letenja na aerodromu Ronald Regan u Vašingtonu, a ispostavilo se da potiču od pilota koji su oponašali životinjske glasove.

Incident se dogodio 12. aprila, a audio-snimak je objavljen na sajtu posvećenom avijaciji i komunikaciji kontrole letenja, prenose mediji.

Ubrzo nakon emitovanja spornih zvukova, drugi učesnici komunikacije opomenuli su pilote da se ponašaju profesionalno, na šta su oni odgovorili novim imitacijama životinja.

Američka Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) saopštila je da propisi zabranjuju nebitne razgovore pilota na visinama ispod tri kilometra i najavila istragu nakon provjere autentičnosti snimka.

Portparol sindikata Udruženja pilota Denis Tajer upozorio je da je riječ o ozbiljnoj frekvenciji namjenjenoj hitnim situacijama i pozvao pilote da prestanu sa neprimerenim ponašanjem.

Prema njegovim riječima, takve radnje narušavaju bezbjednost i ne nailaze na odobravanje u profesionalnoj zajednici pilota.

