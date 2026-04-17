Avio-kompanije uvode nove takse i otkazuju letove zbog poskupljenja goriva

Nagli rast cijena mlaznog goriva izazvan američko-izraelskim ratom protiv Irana potresao je svjetsku vazduhoplovnu industriju, primoravajući avio kompanije da povećaju cijene i revidiraju svoje finansijske izglede.

Cijene mlaznog goriva skočile su sa 85 na 90 dolara po barelu, na 150 do 200 dolara posljednjih nedjelja, što je finansijski udarac za industriju u kojoj je snabdijevanje goriva četvrtina operativnih troškova, prenosi Rojters.

Grčka kompanija Egejan Erlajns očekuje da će obustaviti letove ka Bliskom istoku i da će skok cijena imati "značajan uticaj" na njene rezultate u prvom kvartalu.

Er Frans je saopštio da planira da poveća cijene karata za duge relacije kako bi riješila pitanje rastućih cijena goriva na 50 evra po povratnom letu.

Holandski KLM saopštio je u četvrtak da će otkazati 160 evropskih letova narednog mjeseca usljed rastućih troškova, dok Er Indija navodi da doplate na međunarodnim rutama nisu nadoknadile eksponencijalni rast cijena goriva.

Tenis Novak Đoković ne igra ni u Madridu

Novozelandska avio kompanija će smanjiti letove do maja i juna i povećati cijenu karata budući da je prva najavila veliko povećanje na početku sukoba na Bliskom istoku.

Amerikan Erlajns saopštio je da će povećati naknade za predati prtljag za 10 dolara za prvi i drugi predati prtljag, a 150 dolara za treći na domaćim i kratkim međunarodnim letovima.

Takođe je smanjila i određene pogodnosti za putnike u ekonomskoj klasi.

Čajna Istern erlajns će povećati doplate za gorivo za domaće letove od 5. aprila, letovi od 800 kilometara i manje očekuje doplata od osam dolara, a preko 800 kilometara 17 dolara.

Azijana će smanjiti 22 leta između apila i jula zbog povećanja troškova, a Delta Erlajns će smanjiti kapacitet za oko 3,5 procentnih poena za prvi i drugi prtljag i 50 dolara za treći.

Izidžet je upozorio na veći polugodišnji gubitak prije oporezivanja između 731 milion i 758 miliona dolara, uključujući 25 miliona funti dodatnih troškova goriva u martu.

IAG, vlasnik Britiš ervejza, saopštio je u martu da ne planira da odmah poveća cijene karata, jer je osigurao veliki dio svog goriva na kraći i srednji rok, prenosi Rojters.

Najveća indijska avio-kompanija Indigo će uvesti naknade za gorivo na svim letovima uključujući naknadu od 900 rupija za letove do Bliskog istoka i naknadu od 2.300 rupija za letove do Evrope.

Džet blu ervejz će takođi povećati naknade za registrovani prtljag, za četiri ili devet dolara, a Korijan er ulazi u vanredni režim od aprila, piše Rojters.

Region Dojave o podmetnutim bombama u tržnim centrima i školama u Crnoj Gori

Lufthanza će prizemljiti 27 aviona koje koristi Siti lajn na kratkim relacijama ranije nego što je planirao, kao i četiri starija Erbus A340-600 za duge relacije krajem ljeta i time smanjiti ponudu za kratke i srednje letove za pet aviona tokom zime 2026/2027.

Turkiš erlajns će od 1. maja, kao i Lufthanza, uvesti privremenu doplatu za gorivo od 10 evra po putniku na rutama između Turske i Evrope, a doplata će se primjenjivati na rezervacije napravljene od 1. aprila i kasnije polaske od 1. maja.

Američka avio-kompanija Junajted erlajns smanjuje neprofitabilne letove tokom naredna dva kvartala dok se priprema da cijene nafte ostanu iznad 100 dolara do kraja 2027. godine, a prema saopštenju kompanije, uspješno su povećali cijene karata bez značajnog oštećenja rezervacija.

Kanadski Vestdžet će dodati doplatu za gorivo po cijeni od 43 dolara na neke rezervacije i kombinovaće letove kako troškovi rastu.