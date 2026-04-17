Cijena nafte ispod 100 dolara

17.04.2026 07:36

Нафтна бушотина на нафтном пољу
Foto: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Azijske berze kreću se ka drugoj nedjelji snažnog rasta, dok su cijene nafte ostale ispod 100 dolara po barelu jer investitori očekuju moguće kratkoročno smirivanje sukoba na Bliskom istoku, prenio je jutros Rojters.

Desetodnevni prekid vatre između Libana i Izraela stupio je na snagu sinoć, dok je predsjednik SAD Donald Tramp najavio da bi sastanak američkih i iranskih predstavnika mogao da bude održan tokom vikenda, kada ističe trenutni prekid neprijateljstava.

Болница

Svijet

Raste broj žrtava pucnjave u Turskoj: Preminulo dijete

Fjučersi na naftu Brent pali su za više od jedan odsto na 98,14 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta oslabila za 1,6 odsto na 93,15 dolara.

Najširi MSCI indeks azijsko-pacifičkih akcija van Japana pao je u petak za 0,8 odsto, nakon snažnog rasta tokom meseca, ali i dalje ostaje blizu najvišeg nivoa od početka marta.

Indeks je u aprilu porastao za 14,5 odsto, posle pada od 13,5 odsto u martu.

Доктор

Svijet

Doktor umjesto slezine čovjeku izvadio jetru: Pacijent preminuo na operacijskom stolu

Japanski indeks Nikei oslabio je za jedan odsto nakon što je dan ranije dostigao rekordni maksimum, dok su se mnoga svetska tržišta vratila na nivoe pre izbijanja sukoba krajem februara.

Analitičari navode da bi potpuno ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, koji je i dalje zatvoren, bilo ključni signal stabilizacije.

облачно-временска прогноза

Društvo

Stiže razvedravanje, pogledajte gdje će biti najtoplije

Zatvaranje tog plovnog puta, kroz koji prolazi oko petina svjetske nafte i gasa, izazvalo je snažan skok cijena energenata i podstaklo Međunarodni monetarni fond da snizi prognoze globalnog rasta, upozoravajući na rizik od recesije u slučaju dugotrajnog sukoba.

(Tanjug)

