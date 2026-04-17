Tramp: Konačno mora da postoji mir

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je, nekoliko sati nakon što je stupio na snagu prekid vatre između Libana i Izraela, da bi za Liban to mogao biti "istorijski dan", ističući da se dešavaju "dobre stvari"..

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je danas izrazio nadu da će se libanski militantni pokret Hezbolah tokom, kako je naveo, "važnog perioda" ponašati odgovorno

- Biće to odličan trenutak za njih ako tako urade. Nema više ubijanja. Konačno mora da postoji mir - poručio je Tramp.

Počelo desetodnevno primirje između Libana i Izraela

Desetodnevni sporazum o prekidu vatre između Izraela i Libana, koji je Tramp ranije najavio, stupio je na snagu u četvrtak uveče.

Tramp je ranije juče najavio da će Izrael i Liban početi 10-odnevni prekid vatre, precizirajući da će primirje stupiti na snagu u četvrtak u 17 časova po istočnoameričkom, odnosno u 23 sata po srednjoevropskom vremenu.

Libanski predsjednik Žozef Aun pozdravio je ovaj sporazum, dok ga je izraelski premijer Benjamin Netanjahu nazvao "istorijskom" prilikom za mir.

Banja Luka Veliki dio Banjaluke ostaje u mraku, provjerite da li je i vaša ulica na spisku

Hezbolah, koji podržava Iran i koji kaže da će se pridržavati sporazuma - uz uslove - nastavio je da razmjenjuje udare sa izraelskim snagama uoči prekida vatre, prenio je BBC.

IDF je, piše Tajms of Izrael, saopštio da je i dalje "u stanju visoke pripravnosti".