Tramp: Konačno mora da postoji mir

17.04.2026 07:22

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je, nekoliko sati nakon što je stupio na snagu prekid vatre između Libana i Izraela, da bi za Liban to mogao biti "istorijski dan", ističući da se dešavaju "dobre stvari"..

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je danas izrazio nadu da će se libanski militantni pokret Hezbolah tokom, kako je naveo, "važnog perioda" ponašati odgovorno

- Biće to odličan trenutak za njih ako tako urade. Nema više ubijanja. Konačno mora da postoji mir - poručio je Tramp.

Ватромет у Либану након примирја

Počelo desetodnevno primirje između Libana i Izraela

Desetodnevni sporazum o prekidu vatre između Izraela i Libana, koji je Tramp ranije najavio, stupio je na snagu u četvrtak uveče.

Tramp je ranije juče najavio da će Izrael i Liban početi 10-odnevni prekid vatre, precizirajući da će primirje stupiti na snagu u četvrtak u 17 časova po istočnoameričkom, odnosno u 23 sata po srednjoevropskom vremenu.

Libanski predsjednik Žozef Aun pozdravio je ovaj sporazum, dok ga je izraelski premijer Benjamin Netanjahu nazvao "istorijskom" prilikom za mir.

Veliki dio Banjaluke ostaje u mraku, provjerite da li je i vaša ulica na spisku

Hezbolah, koji podržava Iran i koji kaže da će se pridržavati sporazuma - uz uslove - nastavio je da razmjenjuje udare sa izraelskim snagama uoči prekida vatre, prenio je BBC.

IDF je, piše Tajms of Izrael, saopštio da je i dalje "u stanju visoke pripravnosti".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Donald Tramp

primirje u Libanu

Liban

Izrael

Iran

Pročitajte više

Паре

Svijet

Muškarac iz BiH 20 godina podizao penziju pokojne supruge

3 h

0
Возило Хитне помоћи.

Hronika

Dva muškarca teško povrijeđena u odvojenim nezgodama

3 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 17. april: Šta nam astrolozi predviđaju za danas?

3 h

0
Данас славимо Источни петак: Вјерује се да ова вода доноси исцјељење

Društvo

Danas slavimo Istočni petak: Vjeruje se da ova voda donosi iscjeljenje

3 h

0

Više iz rubrike

Ватромет у Либану након примирја које је постигнуто 17.04.2026. године.

Svijet

Počelo desetodnevno primirje između Libana i Izraela

3 h

0
Паре

Svijet

Muškarac iz BiH 20 godina podizao penziju pokojne supruge

3 h

0
Џефри Епстин

Svijet

UN poziva na istragu Epstinovih fajlova zbog navoda o trgovini djevojčica i žena

11 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp opet kritikovao NATO: Zamolio sam ih da se uključe u malu situaciju i nisu stali uz nas

12 h

0

Pokušao podmititi policiju, pa završio iza rešetaka

Fico: Rusi kleče samo kada vežu pertle

Prevoznici u Crnoj Gori planiraju novu graničnu blokadu saobraćaja

Mehanizam ne želi da govori o mogućnosti liječenja generala Mladića u Srbiji

Vlada Srpske o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima

