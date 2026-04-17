Muškarac iz BiH 20 godina podizao penziju pokojne supruge

Frapantan slučaj socijalne prevare potresao je Austriju nakon što je otkriveno da je državljanin Bosne i Hercegovine punih 20 godina nezakonito podizao penziju svoje pokojne supruge.

Koristeći se falsifikovanom dokumentacijom, ovaj muškarac je oštetio austrijski budžet za nevjerovatnih 528.000 konvertibilnih maraka.

Iako je njegova supruga preminula još 2006. godine, osumnjičeni je uspio da održi privid njenog života pred nadležnim institucijama. Ključ ove dugogodišnje obmane bile su lažne potvrde o životu, pomoću kojih je decenijama dokazivao da je korisnica penzije i dalje živa.

Mjesečno je na račun pokojnice stizalo oko 1.500 evra (blizu 3.000 KM), a prevara je razotkrivena tek 2026. godine nakon detaljne provjere Zavoda za penziono osiguranje.

U slučaj se uključila posebna radna grupa za suzbijanje socijalnih prevara (SOLBE). Epilog istrage je sljedeći:

Blokadom računa spaseno je svega 111.500 KM, dok je ostatak novca nepovratno izgubljen.

Iako su istražioci sklopili kompletan mozaik ove malverzacije, pravna država je ostala nemoćna. Nakon što je slučaj prijavljen tužilaštvu, utvrđeno je da je i sam osumnjičeni u međuvremenu preminuo, zbog čega krivični postupak neće biti pokrenut.

Austrijske vlasti ističu da se borba protiv ove vrste kriminala nastavlja. Radom specijalizovanih timova do sada je otkrivena šteta od ukupno 309 miliona maraka, a slučaj državljanina BiH samo je jedan u nizu koji pokazuje potrebu za strožim kontrolama isplata u inostranstvo, prenosi radiosarajevo.ba.