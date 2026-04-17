Muškarac iz BiH 20 godina podizao penziju pokojne supruge

ATV
17.04.2026 07:07

Frapantan slučaj socijalne prevare potresao je Austriju nakon što je otkriveno da je državljanin Bosne i Hercegovine punih 20 godina nezakonito podizao penziju svoje pokojne supruge.

Koristeći se falsifikovanom dokumentacijom, ovaj muškarac je oštetio austrijski budžet za nevjerovatnih 528.000 konvertibilnih maraka.

Iako je njegova supruga preminula još 2006. godine, osumnjičeni je uspio da održi privid njenog života pred nadležnim institucijama. Ključ ove dugogodišnje obmane bile su lažne potvrde o životu, pomoću kojih je decenijama dokazivao da je korisnica penzije i dalje živa.

Mjesečno je na račun pokojnice stizalo oko 1.500 evra (blizu 3.000 KM), a prevara je razotkrivena tek 2026. godine nakon detaljne provjere Zavoda za penziono osiguranje.

Dva muškarca teško povrijeđena u odvojenim nezgodama

U slučaj se uključila posebna radna grupa za suzbijanje socijalnih prevara (SOLBE). Epilog istrage je sljedeći:

Blokadom računa spaseno je svega 111.500 KM, dok je ostatak novca nepovratno izgubljen.

Iako su istražioci sklopili kompletan mozaik ove malverzacije, pravna država je ostala nemoćna. Nakon što je slučaj prijavljen tužilaštvu, utvrđeno je da je i sam osumnjičeni u međuvremenu preminuo, zbog čega krivični postupak neće biti pokrenut.

Austrijske vlasti ističu da se borba protiv ove vrste kriminala nastavlja. Radom specijalizovanih timova do sada je otkrivena šteta od ukupno 309 miliona maraka, a slučaj državljanina BiH samo je jedan u nizu koji pokazuje potrebu za strožim kontrolama isplata u inostranstvo, prenosi radiosarajevo.ba.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Возило Хитне помоћи.

Hronika

Dva muškarca teško povrijeđena u odvojenim nezgodama

20 min

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 17. april: Šta nam astrolozi predviđaju za danas?

26 min

0
Данас славимо Источни петак: Вјерује се да ова вода доноси исцјељење

Društvo

Danas slavimo Istočni petak: Vjeruje se da ova voda donosi iscjeljenje

34 min

0
Убједљив пораз Звезде

Košarka

Ubjedljiv poraz Zvezde

8 h

0

Više iz rubrike

Џефри Епстин

Svijet

UN poziva na istragu Epstinovih fajlova zbog navoda o trgovini djevojčica i žena

8 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp opet kritikovao NATO: Zamolio sam ih da se uključe u malu situaciju i nisu stali uz nas

8 h

0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку кабинета у канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 15. априла 2026. године.

Svijet

Stižu na Bliski istok; Njemačka planira da rasporedi vojsku?

9 h

0
Испливали потресни снимци дјечака који је убијао у школи: Пуцао у стрељани, чудни снимци из учионице

Svijet

Isplivali potresni snimci dječaka koji je ubijao u školi: Pucao u streljani, čudni snimci iz učionice

10 h

0

07

13

Počelo desetodnevno primirje između Libana i Izraela

07

11

Veliki dio Banjaluke ostaje u mraku, provjerite da li je i vaša ulica na spisku

07

07

Muškarac iz BiH 20 godina podizao penziju pokojne supruge

07

00

Dva muškarca teško povrijeđena u odvojenim nezgodama

06

57

ATV jutro, 17.04.2026.

