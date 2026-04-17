Nebo se otvara 17. aprila: Fenomen koji nije viđen od 1821. godine

Energija Ovna podstiče akciju i zamah, pa će ovaj mlad Mjesec probuditi nešto u svima nama. Neki će možda osjetiti poziv da potraže ljubav i povezanost, dok bi drugi ovu lunaciju mogli da shvate kao znak da krenu za svojim profesionalnim ciljevima. Bez obzira na to šta ima prioritet, astrolozi vjeruju da će strast u ovom lunarnom ciklusu donijeti sreću.

S obzirom na to da će ovaj mlad Mjesec biti jedan od najintenzivnijih astroloških događaja tokom cijele godine, možda se pitate kako će uticati na vas.

Mlad Mjesec u Ovnu inspiriše sve da d‌jeluju i naprave značajne promjene u svom životu. Ipak, samo četiri horoskopska znaka će imati sreće u ljubavi i strasti tokom mladine u Ovnu. Ova četiri znaka moraju vjerovati u sebe, jer će njihova strast dovesti do obilja, prosperiteta i ispunjenja.

Mlad Mjesec u Ovnu

Mlad Mjesec u Ovnu izlazi ujutru 17. aprila u 7:51, a mlade mjesečeve faze predstavljaju početak šestomjesečnog ciklusa. To je savršen trenutak za manifestovanje, postavljanje namjera ili izvođenje lunarnog rituala, jer se mladi Mjeseci smatraju snažnim “portalima”. Pošto će ovaj mlad Mjesec biti u vatrenom znaku, neka vas vodi strast. Nemojte oklijevati da se upustite u nove početke i pokrenete svoje planove i ambicije vezane za ovaj lunarni ciklus.

Ova energija mladog Mjeseca biće posebno snažna jer se poravnava sa još šest planeta u Ovnu, stvarajući veliki “Aries stellium”. Stelijum nastaje kada se najmanje tri planete nalaze u istom horoskopskom znaku, a ovaj konkretan stelijum u Ovnu čini čak sedam nebeskih tijela: Sunce, Mlad Mjesec, Merkur, Mars, Saturn i Neptun. Nešto slično u Ovnu nije viđeno još od aprila 1821. godine. Nema sumnje – ovo je veoma značajan događaj!

Koji horoskopski znaci će imati sreće u strasti tokom ovog mladog Mjeseca?

Vaga – sreća u ljubavi i vezi

Šta čekate? Mlad Mjesec u Ovnu podstiče hrabrost u vašoj sedmoj kući partnerstva i odnosa. Kako stelijum u Ovnu jača, raste i vaša odlučnost. Umjesto da čekate da druga strana napravi prvi korak, sada ste vi onaj koji treba da bude hrabar. Otvoreno pokazivanje emocija može biti zastrašujuće ako se plašite odbijanja, ali imate mnogo više da dobijete ako pokažete svoja osjećanja. Iskrenost i otvoreno izražavanje ljubavi mogu vam donijeti osobu koju tražite.

Strijelac – inspiracija u kreativnosti i strasti

Vaša radoznalost raste dok mlad Mjesec u Ovnu aktivira vašu petu kuću stvaranja i zadovoljstva. Novi hobi ili kreativni projekat mogli bi da vas potpuno obuzmu. Iako možda nemate iskustva, to vas neće zaustaviti. Ovaj snažni stelijum vas podstiče da istražite svoje skrivene talente. Ono što počne kao zabava može prerasti u nešto mnogo veće, pa čak i finansijski uspješno.

Rak – uspjeh u karijeri

Ovo je vaš trenutak da zasijate. Možda ćete osjetiti pritisak kada mlad Mjesec u Ovnu aktivira vašu desetu kuću karijere i uspjeha, ali umjesto da vas slomi, on vas osnažuje. Povećava se vaše samopouzdanje i odlučnost. Bez obzira na prethodne okolnosti, ništa vas ne može zaustaviti. Ako vjerujete u sebe, otvara se put ka profesionalnom uspjehu i napretku.

Bik – promjena unutrašnjeg svijeta i samopouzdanja

Spremni ste za novi početak? Mlad Mjesec u Ovnu osvjetljava vašu dvanaestu kuću podsvijesti i mentalnog zdravlja. Umjesto nesigurnosti, osjećate jačanje samopouzdanja i unutrašnje stabilnosti. Vaš unutrašnji glas postaje pozitivniji i sigurniji. Lakše ćete donositi odluke i pratiti svoje ciljeve bez previše preispitivanja. Vjerovanje u sebe ponovo pokreće vašu energiju i sreću, prenosi CdM.