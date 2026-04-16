Čuvao srećke, pa se šokirao dobitkom

Muškarac iz Mičigena kaže da je njegova srećka za Super tombolu lutrije Mičigena stajala u kutiji gotovo pet mjeseci prije nego što je otkrio da je dobitak od 100.000 dolara.

Stanovnik Mejbija, Peri Pendleton rekao je službenicima lutrije Mičigena da je kupio svoju srećku za tombolu 19. oktobra u trgovini Kroger i stavio je u kutiju radi sigurnosti.

"Kupio sam pet srećki za Super tombolu tokom nekoliko sedmica i stavio ih u kutiju jer je izvlačenje bilo još nekoliko mjeseci prije", rekao je Pendleton. "Tek prošle sedmice pomislio sam da bih trebao provjeriti svoje srećke za Super tombolu jer to još nisam učinio."

Bio je šokiran kada je otkrio rezultate, navodi "Upi".