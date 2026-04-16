Na lutriji osvojio više od 130.000 evra: Otkrio koja je njegova metoda za igru

16.04.2026 10:15

Лутрија лото листић
Foto: Waldemar Brandt/Pexels

Srećni dobitnik iz Supetra u Hrvatskoj nedavno je ostvario značajan dobitak na lutriji, a svoj novac podigao je prošle nedjelje na blagajni Hrvatske Lutrije u Zagrebu.

Riječ je o dobitku iz izvlačenja igre Loto 7 održanog u srijedu, 25. marta, kada je pogodio kombinaciju 6+1 i tako osvojio 130.918,86 evra.

Ovaj srećni Bračanin nekoliko puta mjesečno uplaćuje listiće za Loto 7 i Eurodžekpot, najčešće usput, bez posebnog planiranja.

Zanimljivo je da se pritom ne oslanja na sopstveni izbor brojeva, već koristi opciju Quick pick, koja nasumično generiše kombinacije, prenosi Dnevno.hr.

Nije otkrio šta planira da uradi sa novcem

– Moram da priznam da me vijest stvarno iznenadila. Odmah sam javio supruzi i zasad samo ona zna da sam osvojio novac – rekao je srećni Supetranin.

Iako je osvojio značajan iznos, dobitnik nije želio da otkriva kako će ga potrošiti. Svoje planove odlučio je da zadrži za sebe.

Uprkos velikom dobitku, naglasio je da ne planira da mijenja svoje navike igranja. Nastaviće i dalje povremeno da uplaćuje listiće, baš kao i prije osvojenog novca, bez dodatnih strategija ili promjena pristupa.

Za kraj, ostalim učesnicima igara na sreću uputio je kratku i jednostavnu poruku:

“Igrajte i nadajte se”.

