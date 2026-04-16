Pokrenuta istraga protiv gradonačelnika Maribora zbog primanja mita

Protiv gradonačelnika Maribora Saše Arsenoviča pokrenuta je istraga zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela, među kojima su podstrekavanje na primanja poklona, mita, te koristi za nezakonito posredovanje.

U gradskoj upravi Maribor istragu je već sproveo Nacionalni istražni ured zbog sumnje da je počinjeno 17 krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala i korupcije, koja uključuju i davanje i primanje mita.

Hronika Nastavak akcije "Piramida", pretresi na 24 lokacije zbog droge i oružja

Pet osumnjičenih

Prema podacima policije, za ta djela osumnjičeno je pet lica, a među njima je, osim Arsenoviča, i vlasnik kompanije "SH Global" Tomaž Polak.

Arsenovič je od Polaka zahtijevao najmanje 200.000 evra za osobu koja još nije identifikovana, kako bi bila usvojena odluka ili pokrenut postupak za usvajanje prostornog plana za zemljište u Studencima.

Bez usvojenog plana, kompanija "Sh Global" ne bi mogla da počnu gradnju novog naselja, prenose slovenački mediji.

Svijet Izbio požar u rafineriji nafte u Australiji: Moguća nestašica goriva

Šta mu se još stavlja na teret

Arsenovič je, između ostalog, osumnjičen i za navodne nepravilnosti u projektu stambene izgradnje "SH Global" u Studencima, prodaju opštinskog zemljišta u Razvanju kompaniji "Fero-Term", prodaju nekretnina u Gospejnoj ulici i sprovođenje zajedničke javne nabavke osiguranja za opštinu, javne ustanove i javna preduzeća.

Sve ove optužbe gradonačelnik Arsenovič je odbacio.