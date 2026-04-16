Važno upozorenje o tuširanju za starije od 50 godina

Za mnoge ljude tuširanje d‌jeluje kao najjednostavniji dio dana. Ujutro ili naveče uključi se voda, uđe pod tuš, opere tijelo i kosa – i to je to.

Međutim, dermatolozi upozoravaju da stvari nisu baš tako jednostavne.

Pogrešan redoslijed može uticati na kožu i kosu

Naime, veliki broj ljudi tušira se "pogrešnim redoslijedom", što može uticati na to da koža i kosa ne budu potpuno čisti. To nije ozbiljan problem, ali nije ni idealno – pogotovo ako se vjeruje da rutina daje maksimalan efekat.

Dodatnu komplikaciju donosi i činjenica da jutarnje i večernje tuširanje imaju različite prednosti, pa bi rutinu trebalo prilagoditi sopstvenim potrebama.

Stručnjaci takođe savjetuju da se izbjegava korištenje čvrstih sapuna. Iako d‌jeluju bezazleno, mogu biti previše agresivni za kožu i ukloniti njena prirodna ulja.

Da li je potrebno tuširati se svaki dan?

Možda i najvažnije pitanje – da li se zaista treba tuširati svaki dan?

Prema mišljenju dermatologa, odgovor je ne, naročito za osobe starije od 50 godina. U nekim slučajevima svakodnevno tuširanje može čak i štetiti koži.

Zašto se nakon 50. ne preporučuje svakodnevno tuširanje

Kako objašnjava dr Nikol Negbenebor, dermatološka hirurginja sa Univerziteta Ajova, koža s godinama proizvodi manje prirodnih ulja i postaje tanja zbog gubitka kolagena. Upravo zato sklonija je isušivanju, posebno uz često tuširanje.

Dermatolog dr Brajan Toj dodatno pojašnjava da mnogi sapuni uklanjaju prirodna ulja koja održavaju kožu hidratizovanom i zaštićenom. Osim toga, lojne žlijezde s vremenom postaju manje aktivne, pa je koža prirodno suvlja, posebno na licu i nogama.

Dugi i vrući tuševi dodatno pogoršavaju stanje jer još brže uklanjaju zaštitni sloj sa kože. Isto važi i za određene vrste sapuna, poput antibakterijskih i dezodorantnih.

Zato stručnjaci savjetuju da tuširanje bude kratko, uz mlaku vodu i blage preparate.

Koliko često se tuširati nakon 50. godine

Ne postoji univerzalno pravilo koje važi za sve. Učestalost tuširanja zavisi od nivoa fizičke aktivnosti, količine znojenja i spoljašnjih uslova.

Prema riječima dr Toja, osoba koja je manje aktivna i većinu vremena provodi u zatvorenom prostoru tokom zime može se tuširati i dva puta sedmično.

S druge strane, neko ko živi u toploj i vlažnoj klimi i fizički je aktivan može imati potrebu za znatno češćim tuširanjem.

Dr Negbenebor preporučuje tuširanje dva do tri puta sedmično ili svaki drugi dan, naročito kod osoba sa suvom kožom. Između toga moguće je održavati higijenu pranjem pojedinih dijelova tijela, poput pazuha ili prepona.

Naravno, ako dođe do znojenja ili zaprljanja, tuširanje je potrebno – ali uz mlaku, a ne vruću vodu i blage preparate.

Savjeti za njegu kože nakon 50. godine

Dermatolozi naglašavaju da je hidratacija ključna. Nakon tuširanja kožu treba nježno obrisati ručnikom, ali je ostaviti blago vlažnom, a zatim nanijeti hidratantnu kremu. Na taj način „zaključava“ se vlaga u koži.

Preporučuju se blagi proizvodi bez mirisa i sa što manje dodataka. S godinama je često potrebno preći na gušće kreme ili masti koje pružaju intenzivniju njegu.

Dr Toj ističe da hidratacija treba biti svakodnevna navika jer je to jedini način da se ublaži suvoća kože.

Sve ovo pokazuje da se tijelo mijenja s godinama, a s njim i potrebe za njegom. Kao što se mijenja ishrana ili suplementacija, potrebno je prilagoditi i način tuširanja – koliko često, ali i kako se tuširamo.