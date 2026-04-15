Razbijanje tišine: Menopauza kao tema koja nas se tiče

ATV
15.04.2026 12:48

Манифестација "Анатомија стварности" представиће своју прву дискусију "Преживјети менопаузу", у Народном позоришту Републике Српске у Бањој Луци, 29. априла са почетком у 18 часова.
Veče posvećeno temi o kojoj se i dalje govori tiše nego što bi trebalo, počeće u atmosferi koja više podsjeća na otvoren razgovor sa prijateljima (pod uslovom da su vam prijatelji ljekari) nego na konvencionalni stručni skup.

Manifestacija „Anatomija stvarnosti” predstaviće svoju prvu diskusiju "Preživjeti menopauzu", u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banjoj Luci, 29. aprila sa početkom u 18 časova.

Veče otvara stand-ap nastup glumice Sandre Bugarski, čime se odmah na početku razbija formalnost i stvara prostor za iskrenost.

"Ako se na početku ne opustimo, nećemo doći do suštine. A suština je da menopauza ne smije da bude tabu, nego realnost o kojoj treba govoriti jasno i glasno. Menopauza je prirodna faza ženskog života, a ne bolest koje se stidimo", kaže Aleksandra Trifunović, autorka teme "Preživjeti menopauzu" i uz osmijeh primjećuje da su muške kolege iz tima ravnopravan dio priče: "Mislim da su moje kolege u ovom trenutku najbolje informisani muškarci u gradu, na temu menopauze".

Kako program bude odmicao, fokus se pomjera ka stvarnim iskustvima žena. Kroz video priče i diskusiju sa stručnjacima, publika će imati priliku da sagleda različite aspekte menopauze - od prvih fizičkih I medicinskih promjena, do onih koje se odnose na identitet, samopouzdanje i promjene u percepciji vlastite uloge u društvu - unutrašnjih dilema koje uglavnom ostaju neizgovorene.

Za razliku od klasičnih događaja ove vrste, publika ovdje nije samo posmatrač. Završni dio programa predviđen je za otvorena pitanja, bez unaprijed definisanih tema i bez distance između učesnika i gledalaca.

Dokazujući kako menopauza nije samo medicinski pojam, već važno životno iskustvo koje zaslužuje svoje mjesto u javnom dijalogu, iz uglova svojih specijalnosti će govoriti: prim. mr sci. dr Vesna Ćurić (ginekologija i akušerstvo), prim. dr Mirjana Bojić (endokrinologija i interna medicina), prim. mr sci. dr Smilja Obradović Naprta (kardiologija i interna medicina), prim. dr Božana Marijanac (psihijatrija i porodična terapija), dr Sanda Grubiša-Vujasinović (reumatologija i fizikalna medicina) te dr Nikola Baroš (rekonstruktivna i estetska hirurgija).

Kroz ovaj neobičan i otvoren razgovor vodiće nas Aleksandra Trifunović koja će se naći i u ulozi moderatorke.

