Misteriozna bolest ubila 5 ljudi: Imali su ove simptome

Misteriozna bolest dovela je do pet smrtnih slučajeva u istočnoafričkoj državi Burundi, primoravajući zdravstvene institucije da ubrzano tragaju za uzrokom.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) podržava lokalne napore u upravljanju situacijom, dok Ministarstvo zdravlja Burundija predvodi odgovor, a laboratorije u susjednoj Demokratskoj Republici Kongo (DRK) pomažu u analizama, piše IFL Science.

Za sada je poznato da je zaraženo 35 osoba, a petoro je preminulo. SZO izvještava da je prvi alarm zabilježen 31. marta. Većina slučajeva ograničena je na članove jednog domaćinstva i njihove bliske kontakte.

Simptomi uključuju povišenu temperaturu, povraćanje, dijareju, krv u urinu, umor, bol u stomaku, a u teškim slučajevima, žuticu i anemiju.

Svijet Isplivali detalji krvavog pira u školi, raste broj žrtava

Ovakvi simptomi se mogu javiti kod niza različitih infekcija, ali su laboratorijski testovi na mnoge vjerovatne uzročnike do sada bili negativni: ebolu, virus Marburga, groznicu doline Rift, žutu groznicu i Krimsko-kongoansku hemoragijsku groznicu. To je prava zagonetka za ljekare.

"Iako umiruje to što su preliminarne analize negativne na ove ozbiljne infekcije, dalja istraživanja su u toku kako bi se utvrdio uzrok bolesti. Preduzimaju se sve neophodne mjere za zaštitu javnog zdravlja i sprječavanje potencijalnog širenja infekcije", izjavila je dr Lidvin Badarahana, ministarka zdravlja Burundija, u saopštenju SZO.

Srbija Pacijent udario doktora u bolnici: Bio nezadovoljan tretmanom?

Izvještaj SZO iz 2023. godine detaljno opisuje kako se Burundi suočava sa „velikim opterećenjem zaraznim i nezaraznim bolestima“. Što se tiče infekcija, malarija, tuberkuloza, HIV/AIDS i niz zanemarenih tropskih bolesti predstavljaju značajan izazov za javno zdravlje. Broj slučajeva kolere je takođe u posljednje vrijeme u porastu.

Burundi je posljednjih godina takođe deo epidemije majmunskih boginja (mpox) koja je zahvatila više zemalja, a slučajevi su zabeleženi i na Madagaskaru, u DR Kongu, Keniji i Liberiji. Najnoviji izvještaj SZO o situaciji, objavljen 26. marta, navodi 34 prijavljena slučaja u Burundiju, dok je najteže pogođena nacija Madagaskar sa 368 slučajeva.

Jedna je stvar boriti se protiv bolesti koja je identifikovana i proučena; suočavanje sa epidemijom nepoznatog patogena je nešto sasvim drugo. Naučnici širom svijeta neprestano sprovode istraživanja kako bi pomogli svetu da se bolje pripremi za ovakve događaje.

Jedna od nedavnih studija slučaja je, naravno, kovid-19. Kada su se krajem 2019. godine pojavili prvi izveštaji o respiratornim infekcijama u Kini, niko nije znao uzrok. Do marta 2020. godine, virus je okarakterisan i imenovan, dok se naučna zajednica utrkivala da razumije njegovo širenje i pronađe načine da ga kontroliše.

Postoji mnogo potencijalnih uzročnika bolesti. „Globalni virom je u velikoj mjeri neistražen“, napisali su autori jednog naučnog rada iz 2019. godine koji je identifikovao potpuno novu porodicu ljudskih DNK virusa. Koji tip patogena – bilo da je to virus, bakterija ili nešto drugo – izaziva oboljenja u Burundiju i da li je riječ o poznatoj ili nepoznatoj prijetnji, ostaje da se vidi, prenosi Telegraf.