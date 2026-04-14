Isplivali detalji krvavog pira u školi, raste broj žrtava

Najmanje 16 osoba povrijeđeno je u pucnjavi koja se danas dogodila u školi u mjestu Šanliurfi na jugu Turske.

Napadač je jutros naoružan ušao u školu i krenuo da puca nasumično.

Prema informacijama lokalnih medija, napadač je nakon pucnjave ostao u školskoj zgradi, a postoje navodi da je deo učenika držao kao taoce. Policija je odmah blokirala šire područje i uvela stroge mere bezbednosti, dok su na teren upućene i jedinice specijalne policije.

Guverner Hasan Šildak se u međuvremenu javio i otkrio nove detalje o napadu.

Hronika Užas u Sarajevu: Ubili muškarca, pa bacili tijelo sa balkona da izgleda kao samoubistvo

"Utvrđeno je da je napadač bio bivši učenik škole, koji je pohađao samo do devetog razreda, a zatim se upisao u otvoreni srednjoškolski program. Osoba, rođena 2007. godine, izvršila je samoubistvo pucajući u sebe dok je policija pokušavala da ga neutrališe unutar škole. Pronađen je mrtav. Škola je evakuisana. Trenutno se nalazimo u Državnoj bolnici u Sivereku i u toku je rad na sveobuhvatnoj istrazi svih aspekata ovog tragičnog događaja", rekao je on.

Na društvenim mrežama i lokalnim medijima pojavio se snimak na kojem se vidi kako učenici u panici bježe iz zgrade u trenutku početka pucnjave.

Şanlıurfa’nın #Siverek ilçesinde bir öğrenci pompalı tüfek ile Ahmet Koyuncu Endüstri Meslek lisesini basarak, rastgele ateş etti.



Saldırıda öğretmen ve öğrencilerin aralarında olduğu 13 kişi yaralandı. https://t.co/R2aHyYdxFi pic.twitter.com/djB5snFa46 — Amida Haber (@AmidaHaber) April 14, 2026

Guverner je dodao da policija i tužilaštvo preduzimaju sve neophodne mjere i da će više detalja biti poznato kada se uviđaj završi, prenosi Telegraf.