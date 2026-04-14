Isplivali detalji krvavog pira u školi, raste broj žrtava

14.04.2026 10:46

Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Najmanje 16 osoba povrijeđeno je u pucnjavi koja se danas dogodila u školi u mjestu Šanliurfi na jugu Turske.

Napadač je jutros naoružan ušao u školu i krenuo da puca nasumično.

Prema informacijama lokalnih medija, napadač je nakon pucnjave ostao u školskoj zgradi, a postoje navodi da je deo učenika držao kao taoce. Policija je odmah blokirala šire područje i uvela stroge mere bezbednosti, dok su na teren upućene i jedinice specijalne policije.

Guverner Hasan Šildak se u međuvremenu javio i otkrio nove detalje o napadu.

Užas u Sarajevu: Ubili muškarca, pa bacili tijelo sa balkona da izgleda kao samoubistvo

"Utvrđeno je da je napadač bio bivši učenik škole, koji je pohađao samo do devetog razreda, a zatim se upisao u otvoreni srednjoškolski program. Osoba, rođena 2007. godine, izvršila je samoubistvo pucajući u sebe dok je policija pokušavala da ga neutrališe unutar škole. Pronađen je mrtav. Škola je evakuisana. Trenutno se nalazimo u Državnoj bolnici u Sivereku i u toku je rad na sveobuhvatnoj istrazi svih aspekata ovog tragičnog događaja", rekao je on.

Na društvenim mrežama i lokalnim medijima pojavio se snimak na kojem se vidi kako učenici u panici bježe iz zgrade u trenutku početka pucnjave.

Guverner je dodao da policija i tužilaštvo preduzimaju sve neophodne mjere i da će više detalja biti poznato kada se uviđaj završi, prenosi Telegraf.

Pucnjava

Turska

povrijeđeni

Škola

Djeca

Više iz rubrike

Потпредсједник САД Џ. Д. Венс стиже на састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду ради разговора о Ирану.

Svijet

Vens: Iran je sada na potezu, od Teherana zavisi dalji razvoj sukoba na Bliskom istoku

4 h

0
Кипар

Svijet

Incident na Kipru: Snage kiparskih Turaka upale u zonu razdvajanja

4 h

0
Снажан земљотрес погодио Русију

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Rusiju

4 h

0
Призори након америчко-израелског напада на Иран.

Svijet

Počinju mirovni pregovori Tel Aviva i Bejruta

5 h

0

13

32

Novi detalji nesreće u kojoj je poginula maturantkinja (19): Vozač bio pijan i drogiran

13

29

Ovo je napadač koji je otvorio vatru u školi: Masakr najavio na društvenim mrežama

13

14

Poznat uzrok smrti muškarca koji je upao u šaht u Prijedoru

13

13

Da li je zabrana društvenih mreža mlađima od 16 godina donijela željene rezultate?

13

12

Pristao, a sada se "pravi Englez": Stanivuković kaže da "nema informacije" o debati

