Počinju mirovni pregovori Tel Aviva i Bejruta

Izraelski i libanski ambasadori u Sjedinjenim Državama, Jehiel Lajter i Nada Hamadeh Moavad, razgovaraće danas u Vašingtonu o mogućem mirovnom sporazumu između dvije zemlje, saopšteno je iz Stejt departmenta.

Razgovorima će prisustvovati američki državni sekretar Marko Rubio. - Tokom razgovora, Izrael nastoji da postigne razoružanje terorističkog pokreta Hezbolah, kao i da uspostavi mir između dvije države. S druge strane, Liban insistira na hitnom prekidu vatre - navodi se u saopštenju. (SRNA)

