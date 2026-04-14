Počinju mirovni pregovori Tel Aviva i Bejruta

Autor:ATV
Komentari:0
Izraelski i libanski ambasadori u Sjedinjenim Državama, Jehiel Lajter i Nada Hamadeh Moavad, razgovaraće danas u Vašingtonu o mogućem mirovnom sporazumu između dvije zemlje, saopšteno je iz Stejt departmenta.
Razgovorima će prisustvovati američki državni sekretar Marko Rubio.
Zanimljivosti
- Tokom razgovora, Izrael nastoji da postigne razoružanje terorističkog pokreta Hezbolah, kao i da uspostavi mir između dvije države. S druge strane, Liban insistira na hitnom prekidu vatre - navodi se u saopštenju.
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 h0
Scena
1 h0
Banja Luka
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
11 h0
Svijet
12 h0
Najnovije
Najčitanije
09
06
08
54
08
50
08
44
08
38
Trenutno na programu