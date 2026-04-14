Poginuo sa drugom na Vaskrs: Od roditelja dobio automobil vrijedan 100.000 evra koji ih je odveo u smrt

14.04.2026 07:46

Ротација на полицијском аутомобилу.
Zaluđenost brzom vožnjom bila je kobna za dva prijatelja, mladiće stare 20 godina, koji su poginuli na Vaskrs u Rumuniji.

David i Mihai proveli su praznik zajedno, a uveče su se vraćali kući u automobilu vrijednom gotovo sto hiljada evra. Na pustom putu koji prolazi kroz šumu Snagov, Mihai je pritisnuo papučicu gasa. Išao je 140 kilometara na sat kada je izgubio kontrolu nad volanom. Vozilo je 'isjeklo' jedno drvo i zabilo se u drugo, u udaru koji im je obojici oduzeo život u sekundi.

Automobil od preko 500 konjskih snaga nedavno je Mihai dobio na poklon.

Dvojicu mrtvih mladića pronašli su njihovi prijatelji i pozvali su policiju.

U šoku su gledali u uništeni automobil, u čijoj kabini su David i Miha ostali zarobljeni.

Svi su zajedno krenuli kući, ali je Miha u jednom trenutku dao gas i pretekao ih... Kao da su osjetili da se nešto loše dogodilo, krenuli su da tragaju za njima... Kada su shvatili da ih nema, posumnjali su da su sletjeli sa puta. Ubrzo su pronašli olupinu i pozvali pomoć.

Sudar je bio koban - od automobila gotovo ništa nije ostalo, a kazaljka brzinomjera ostala je zakucana na 140 km/h.

Zbog brzine, dvadesetogodišnji vozač izgubio je kontrolu u krivini. Vozilo je sletjelo sa puta, odsjeklo drvo koje mu je zdrobilo krov i udarilo u drugo stablo.

Udar, koji se dogodio u 22:57, aktivirao je SOS sistem na mobilnom telefonu jednog od mladića.

Vatrogascima su bila potrebna najmanje tri sata da uklone oboreno drvo i izvuku dva beživotna tijela iz smrskanog automobila.

Sceni su prisustvovali i Davidovi roditelji, koji su u šoku stigli na mjesto nesreće. Dvadesetogodišnji student bio je jedino dete koje su imali zajedno. Komšije su ga opisivale kao mirnog i poštovanog mladića.

"Majka je u šoku, otac je u šoku. Bio je dijete za primjer. Ako bih ga sreo pet puta na ulici, uvijek je bio ljubazno dijete i svaki put bi se javio: ‘Dobar dan, dobar dan, dobar dan!’", rekao je jedan komšija.

Mihai, koji je vozio, bio je student Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport u Bukureštu. Sa 20 godina već je imao strast prema brzini.

Snimio se kako vozi 300 km/h pred smrt

Prije dva dana snimao se na autoputu dok je vozio 300 km/h. Automobil od 95.000 evra u kojem je izgubio život bio je poklon od roditelja, dobijen unaprijed za rođendan koji je trebalo da slavi za dvije nedjelje.

Mladić, koji je trebalo da napuni 21 godinu, nije propustio priliku da snimi kako testira superautomobil jureći kroz Bukurešt istom neodgovornošću koja ga je kasnije koštala života.

(Telegraf.rs)

Saobraćajna nesreća

poginuo mladić

Hitna pomoć

Policija

Automobil

Pročitajte više

Društvo

Danas je Vaskršnji utorak: Ove običaje treba ispoštovati na treći dan Vaskrsa

2 h

0
Минић поручио Станивуковићу: Чекам те, ако смијеш

Republika Srpska

Minić poručio Stanivukoviću: Čekam te, ako smiješ

2 h

4
Драшко Станивуковић

Banja Luka

Stanivuković odustaje od debate? Konferencija je višak i za javnost nepotrebna

2 h

10
Јуниори Ритаса славе титулу

Košarka

FIBA Liga šampiona: trofejni "Het-trik" za juniore Lijetuvos Ritasa

11 h

0

Više iz rubrike

Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.

Svijet

Pakistan predlaže još jednu rundu pregovora između SAD i Irana

2 h

0
Анализа мађарских избора у студија АТВ-а, на слици су Дејан Рауш и Андреа Јаглица

Svijet

Analiza izbora u Mađarskoj: Šta je presudilo i kakav će biti raspored u Parlamentu?

11 h

0
Стигло упозорење из Техерана: Амерички бродови ће бити послати на дно мора

Svijet

Stiglo upozorenje iz Teherana: Američki brodovi će biti poslati na dno mora

12 h

0
Председник Владе Мађарске Виктор Орбан

Svijet

Viktor Orban se oglasio dan nakon izbornog poraza

12 h

0

Dodik: Saučešće Hercogu i Netanjahuu povodom Dana sjećanja na mučenike holokausta

Incident na Kipru: Snage kiparskih Turaka upale u zonu razdvajanja

NBA liga javno priznala da je Nikola Jokić najbolji

Mrtav pijan prije 10 ujutru: Policija zaustavila vozača, a onda uslijedio šok

Snažan zemljotres pogodio Rusiju

