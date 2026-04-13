Analiza izbora u Mađarskoj: Šta je presudilo i kakav će biti raspored u Parlamentu?

Glasovi se još broje, rezultati još nisu zvanični. Pa ipak, poraz je priznat - pobjeda je proglašena. Ukoliko ne bude vanserijskog raspleta i političke gimnastike, Stranka poštovanja i slobode, poznatija kao Tisa, sastaviće novu Vladu Mađarske i u sljedeće 4 godine u Parlamentu suvereno odlučivati o budućnosti Mađara, ali i o portretu Evrope.

Aktuelni premijer Viktor Orban poslije 16 godina na vlasti u tome, bar zvanično - neće učestvovati. Predvođena Peter Mađarom, bivšim članom Fidesa i bliskim saradnikom Viktora Orbana, Tisa će u Parlamentu imati dvotrećinsku većinu nakon što je na izborima osvojila više od 53% glasova, značajno ispred Fidesa koji je dobio povjerenje oko 38% glasača na izborima obilježenim rekordnom izlaznošću od skoro 78%.

