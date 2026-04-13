Stiglo upozorenje iz Teherana: Američki brodovi će biti poslati na dno mora

13.04.2026 20:40

Стигло упозорење из Техерана: Амерички бродови ће бити послати на дно мора
Foto: Tanjug / AP / Masoud Nazari Mehrabi

Iran je uputio upozorenje Sjedinjenim Američkim Državama poručivši da će američki brodovi koji pokušaju da blokiraju iranske luke biti "poslati na dno mora", prenijeli su danas iranski državni mediji.

Ovo upozorenje je odgovor Irana na prijetnje predsjednika SAD Donalda Trampa da će “eliminisati sve iranske brodove u blizini luka koje su pod blokadom SAD”, prenosi iranska državna televizija PresTV.

Alaedin Borudžerdi, član iranskog Komiteta za spoljnu politiku i nacionalnu bezbjednost, nazvao je američku blokadu vojno neosnovanom propagandom, poručivši da će svi brodovi američke mornarice koji pokušaju da blokiraju iranske luke biti “poslati na dno mora”.

On je rekao da SAD “nemaju stvarnu sposobnost” da sprovedu tu prijetnju i ocijenio da druge članice NATO ne bi podržale taj potez.

U međuvremenu, glavnokomandujući elitnih Kuds snaga Revolucionarne garde Irana (IRGC), brigadni general Esmail Kani izjavio da će se Sjedinjene Američke Države i izraelski režim na kraju povući iz zapadne Azije bez ikakvih dostignuća.

On je poručio da bi “režimi u Vašingtonu i Tel Avivu trebalo da se sjete kako su pobjegli iz Jemena, moreuza Bab el Mandeb i Crvenog mora”, prenijela je PressTV.

– Povući će se iz regiona bez ikakvih dostignuća – izjavio je iranski general Esmail Kani.

Donald Tramp najavio je da će započeti blokadu Ormuskog moreuza, nakon kolapsa pregovora o prekidu vatre sa Iran tokom vikenda.

