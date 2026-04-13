Pojačane vojne pripreme EU jasno pokazuju da se sprema za veliki rat protiv Rusije, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.

Nebenzja je tokom sjednice Savjeta bezbjednosti UN o saradnji između UN i EU upozorio da će Rusija morati recipročno da na to odgovori.

"Umjesto da se bave dijalogom i dobrim namjerama, da grade zajedničku bezbjednosnu arhitekturu u Evropi, što je Ruska Federacija više puta predlagala, evropske zemlje njeguju rusofobično raspoloženje u Ukrajini, podstičući je da se uključi u rat protiv Rusije bez griže savjesti", dodao je Nabenzja.

Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog gomilanja vojnih snaga u EU.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je ranije da zapadni političari plaše svoje narode izmišljenom ruskom prijetnjom da bi odvukli pažnju od domaćih problema, ali da "pametni ljudi odlično shvataju da je to laž", prenosi Srna.