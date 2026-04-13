Vlada Njemačke smanjuje akcize na benzin i dizel

Vlada Njemačke odlučila je da smanji akcize na benzin i dizel za 17 centi po litru da bi suzbila efekat rasta cijena energenata, objavila je vladajuća koalicija.

Akcize će biti umanjene u periodu od dva mjeseca, navedeno je u saopštenju koalicije konzervativnog bloka CDU/CSU i socijaldemokrata iz stranke SPD.

Vlada je nakon naglog skoka cijena izazvanog ratom na Bliskom istoku zabranila benzinskim stanicama da podižu cijene goriva više od jednom dnevno.

Ova mjera do sada nije donijela olakšanje za vozače, prenosi Srna.