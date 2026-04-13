Bivši batler otkrio kako se Endru ponašao iza zatvorenih vrata: "Niko nije htio da bude u njegovoj blizini"

13.04.2026 16:53

Foto: Tanjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth, file

Život u britanskoj monarhiji često ostaje skriven od očiju javnosti, ali povremena svjedočenja onih koji su služili krunu bacaju novo svjetlo na odnose u porodici.

Ovoga puta, pažnju su privukle tvrdnje o princu Endruu, čovjeku čije je ime već dugo narušeno aferama povezanim sa Džefrijem Epstajnom.

Grant Harold, koji je godinama brinuo o potrebama kralja Čarlsa, kraljice Kamile, kao i prinčeva Vilijama i Harija, podelio je svoja zapažanja o vojvodi od Jorka. Iako su se njihovi putevi sretali tek povremeno, Harold tvrdi da je svaki kontakt sa Endruom ostavljao neprijatan osjećaj.

Nadmenost kao zaštitni znak

Bivši batler opisuje Endrua kao osobu koja je na površini održavala privid ljubaznosti, ali je suštinski zračila ogromnom arogancijom. Prema njegovim riječima, princ je gajio duboko uvjerenije da je superioran u odnosu na sve ostale.

"Znao je da bude ljubazan, da kaže hvala, ali se jasno osjećalo da sebe vidi iznad drugih. To se primećivalo u načinu na koji se ponaša i ophodi prema ljudima".

Ono što je Haroldu bilo najupečatljivije jeste to što niko drugi od bliskih rođaka nije odavao takvu neprijatnu energiju. Ni pokojna kraljica, ni princ Filip, niti princeza Ana nisu tretirali osoblje na taj način.

"Ni kraljica, ni princ Filip, ni Čarls, ni princeza Ana, niko nije odavao takvu energiju. Kod njega je to bilo drugačije. Teško je objasniti, ali jednostavno niste željeli da budete u njegovoj blizini".

Neprijatne uspomene sa vjenčanja

Kao jedan od najgorih primjera princovog ponašanja, Harold izdvaja trenutak sa kraljevskog vjenčanja kada je Endru demonstrativno ignorisao sve prisutne radnike. Njegova komunikacija bila je rezervisana isključivo za pripadnike visokog plemstva i najbliži krug prijatelja, dok su zaposleni za njega bili potpuno nevidljivi. Ovaj utisak delile su i Haroldove kolege, koje, kako on navodi, zapravo nisu imale nijednu lepu reč za princa.

"Iskreno, ne sećam se da je iko iz službe imao nešto lepo da kaže o njemu".

Hladni bratoubilački odnosi

Pored odnosa prema zaposlenima, Harold se osvrnuo i na dinamiku unutar same dinastije. On primećuje da Endru nikada nije bio dio "užeg kruga" povjerenja, čak ni sa sopstvenim bratom, kraljem Čarlsom. Dok je kralj izuzetno blizak sa sestrom Anom, prema mlađem bratu je oduvijek zadržavao primjetnu distancu.

Vjeruje se da ta hladnoća nije plod slučajnosti, već da je aktuelni monarh decenijama gajio određene sumnje prema Endruovom karakteru i stilu života, što je rezultiralo trajnim zahlađenjem odnosa koje traje i danas.

(kurir)

