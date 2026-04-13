Okončano primirje: Rusi krenuli u ofanzivu!

Ruske trupe su nastavile specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini nakon završetka vaskršnjeg primirja, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Rusije.

"Po završetku primirja ruske oružane snage nastavile su specijalnu vojnu operaciju", navodi se u saopštenju.

Ruske borbene grupe strogo poštovale primirje

Sve ruske borbene grupe poštovale su strogo primirje i ostale na položajima koje su ranije držale, naglasili su iz Ministarstva odbrane.

Rusija je registrovala 6.558 kršenja primirja od ukrajinske vojske tokom ovog primirja, prenio je TASS.

Ruske trupe odbile su za to vrijeme nekoliko napada ukrajinske vojske u Zaporoškoj i Sumskoj oblasti, te Donjeckoj Narodnoj Republici, naveli su iz Ministarstva odbrane, a prenosi Srna.