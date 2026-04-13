Logo
Large banner

Okončano primirje: Rusi krenuli u ofanzivu!

Autor:

ATV
13.04.2026 15:53

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Andriy Andriyenko

Ruske trupe su nastavile specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini nakon završetka vaskršnjeg primirja, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Rusije.

"Po završetku primirja ruske oružane snage nastavile su specijalnu vojnu operaciju", navodi se u saopštenju.

Ruske borbene grupe strogo poštovale primirje

Sve ruske borbene grupe poštovale su strogo primirje i ostale na položajima koje su ranije držale, naglasili su iz Ministarstva odbrane.

Rusija je registrovala 6.558 kršenja primirja od ukrajinske vojske tokom ovog primirja, prenio je TASS.

Ruske trupe odbile su za to vrijeme nekoliko napada ukrajinske vojske u Zaporoškoj i Sumskoj oblasti, te Donjeckoj Narodnoj Republici, naveli su iz Ministarstva odbrane, a prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

Ruska vojna operacija 2026

Specijalna vojna operacija

Ukrajina

Vaskrs

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner