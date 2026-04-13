Peskov: Brisel će dati Kijevu 90 milijardi evra

13.04.2026 13:56

Песков: Брисел ће дати Кијеву 90 милијарди евра
Foto: Tanjug/AP

EU će na kraju donijeti odluku da proslijedi Kijevu 90 milijardi evra, nakon pobjede opozicione stranke Tisa na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, ocijenio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je, međutim, naglasio da rezultat izbora neće uticati na razvoj događaja u sukobu Rusije i Ukrajine, jer su to dvije odvojene stvari.

"Ne vidimo bilo kakvu povezanost između te dvije stvari", rekao je Peskov.

Mađarska je tokom mandata premijera Viktora Orbana u više navrata blokirala novi zajam Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra.

Tisa je juče osvojila većinu mandata na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

Lider Tise Peter Mađar izjavio je juče nakon zatvaranja biračkih mjesta da će Mađarska biti snažan saveznik EU i NATO-a.

Očekuje se da lider Tise Peter Mađar bude imenovan za premijera početkom maja.

Dmitrij Peskov

Mađarska izbori rezultati

Mađarska izbori 2026

Rusija

Kijev

