EU će na kraju donijeti odluku da proslijedi Kijevu 90 milijardi evra, nakon pobjede opozicione stranke Tisa na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, ocijenio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
On je, međutim, naglasio da rezultat izbora neće uticati na razvoj događaja u sukobu Rusije i Ukrajine, jer su to dvije odvojene stvari.
"Ne vidimo bilo kakvu povezanost između te dvije stvari", rekao je Peskov.
Mađarska je tokom mandata premijera Viktora Orbana u više navrata blokirala novi zajam Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra.
Tisa je juče osvojila većinu mandata na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.
Lider Tise Peter Mađar izjavio je juče nakon zatvaranja biračkih mjesta da će Mađarska biti snažan saveznik EU i NATO-a.
Očekuje se da lider Tise Peter Mađar bude imenovan za premijera početkom maja.
