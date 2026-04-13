Oglasio se Peter Mađar: Šta je poručio Moskvi

Budimpešta će voditi dijalog sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom bez obzira na promjenu vlade, izjavio je Peter Mađar, lider stranke "Tisa", koja je osvojina većinu na parlamentarnim izborima koji su juče održani u Mađarskoj, prenose RIA Novosti.

"Moraćemo da sjednemo za pregovarački sto sa ruskim predsjednikom. Geografski položaj ni Rusije ni Mađarske neće se promijeniti. Naša energetska zavisnost će takođe ostati", naveo je on.

Političar je pojasnio da ne namerava da održava prijateljske odnose sa Moskvom, ali je takođe naglasio da ne želi da zastupa interese Kijeva u tom dijalogu.

"Niko ne želi proukrajinsku vladu u Mađarskoj", dodao je Mađar.

Podsjetimo, na osnovu 97,35 odsto prebrojanih glasova na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, prema preliminarnim rezultatima Nacionalne izborne komisije (VTR) opoziciona stranka Tisa osvojila je 138 od 199 mandata u parlamentu, dok je Fides Viktora Orbana dobio 55 mjesta.

Svijet Oglasili se iz Bijele kuće: Ovo su crvene linije sa Iranom

Kako prenose mađarski mediji, Tisa je osvojila 93 poslanička mjesta direktnim izborom kandidata, dok je 45 poslanika osvojeno preko izborne liste stranke. Koalicija Fidesa i Demohrišćansko-narodne stranke dobile je 42 poslanička mjesta preko izborne liste, a 13 direktno, piše RT Balkan.