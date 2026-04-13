Zatresao se Pacifik: Snažnih 5,5 stepeni

Pacifičku ostrvsku zemlju Tongu danas je pogodio zemljotres jačine 5,5 po Rihteru, ali za sada nema izvještaja o povrijeđenima, šteti ni cunamiju.

Pacifičku ostrvsku zemlju Tongu danas je pogodio zemljotres jačine 5,5 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 255 kilometara i udaljenosti od 305 kilometara od glavnog grada Nukualofe.

Za sada nema izvještaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija, piše Tanjug.