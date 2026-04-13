Luka Mitrović osvojio prvi pehar nakon odlaska iz Crvene zvezde

Luka Mitrović podigao je svoj prvi trofej od odlaska iz Crvene zvezde.

Moskovski CSKA je u finalu VTB "Vinline" kupa savladao Uniks rezultatom 73:62, a srpski košarkaš je trijumfu doprinio sa šest poena i devet skokova.

Najzaslužniji za trijumf "armejaca" bio je Melo Trimbl koji je postigao 16 poena, dok je četiri manje zabilježio Antonijus Klivlend.

U redovima Uniksa najefikasniji je bio Džejlen Rejnolds sa 14 poena, Aleksej Šved je ubacio 12, dok je Ksavijer Manford dodao 11.

Kada je riječ o samoj utakmici, košarkaši Uniksa su bolje otvorili meč i već u uvodnim minutima stigli do velikih 8:1, ali su Moskovljani ubrzo preuzeli konce igre u svoje ruke i već do poluvremena imali velikih +15 (38:23).

U nastavku meča pitanje pobjednika se nije postavljalo. Moskovski CSKA je u nekoliko navrata imao i 20 poena prednosti i na kraju više nego zasluženo stigao do pehara, piše Arena sport.