Logo
Large banner

Luka Mitrović osvojio prvi pehar nakon odlaska iz Crvene zvezde

Autor:

ATV
13.04.2026 07:50

Komentari:

0
Лука Митровић на медијској конференцији у Звездином дресу.
Foto: Tanjug/ Vladimir Šporčić

Luka Mitrović podigao je svoj prvi trofej od odlaska iz Crvene zvezde.

Moskovski CSKA je u finalu VTB "Vinline" kupa savladao Uniks rezultatom 73:62, a srpski košarkaš je trijumfu doprinio sa šest poena i devet skokova.

Najzaslužniji za trijumf "armejaca" bio je Melo Trimbl koji je postigao 16 poena, dok je četiri manje zabilježio Antonijus Klivlend. Treba napomenuti da je Luka Mitrović u velikom finalu ostvario učinak od šest poena i devet skokova.

Возачки испит

Društvo

Šta je najveći problem za kandidate prilikom polaganja vožnje?

U redovima Uniksa najefikasniji je bio Džejlen Rejnolds sa 14 poena, Aleksej Šved je ubacio 12, dok je Ksavijer Manford dodao 11.

Kada je riječ o samoj utakmici, košarkaši Uniksa su bolje otvorili meč i već u uvodnim minutima stigli do velikih 8:1, ali su Moskovljani ubrzo preuzeli konce igre u svoje ruke i već do poluvremena imali velikih +15 (38:23).

U nastavku meča pitanje pobjednika se nije postavljalo. Moskovski CSKA je u nekoliko navrata imao i 20 poena prednosti i na kraju više nego zasluženo stigao do pehara, piše Arena sport.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Luka Mitrović

KK CSKA Moskva

košarka

Sportski rekordi

Trofej

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта је највећи проблем за кандидате приликом полагања вожње?

Društvo

Šta je najveći problem za kandidate prilikom polaganja vožnje?

4 h

0
Паре

Region

Platili kuće 70.000 evra, dobili samo napuštena gradilišta

4 h

0
Нафта

Ekonomija

Cijene nafte ponovo porasle iznad 100 dolara

4 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Maskirani razbojnik opljačkao benzinsku pumpu

5 h

0

Više iz rubrike

Најкориснији играч ФИБА Лиге шампиона

Košarka

FIBA Liga šampiona: Buividas najkorisniji igrač, Đukanović u idealnoj petorci turnira

14 h

1
Лијетувос Ритас

Košarka

FIBA Liga šampiona: Trofejni “het trik” za Lijetuvos Ritas

15 h

0
Јуниори Остендеа освојили треће мјесто ФИБА Лиге шампиона у Лакташима

Košarka

FIBA Liga šampiona: Ostende osvojio treće mjesto u Laktašima, slijedi veliko finale između Igokee i Lijetuvos Ritasa

18 h

0
Јуниори Борца пети на турниру у Лакташима

Košarka

Juniori Borca osvojili peto mjesto na turniru u Laktašima

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

15

Pao meteor od sedam tona

12

06

Zločin koji je potresao Zagreb: Ubijeni mladić iz Banjaluke?

11

50

Nemanja gradski život zamijenio biznisom na selu: Ovo je njegova tajna uspjeha

11

35

Dodik: Orban još nije rekao posljednju riječ u politici

11

19

Dodik: Srpska pravoslavna crkva je nezamjenjiv stub našeg društva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner