Juniori Borca osvojili peto mjesto na turniru u Laktašima

Nikola Lučić
12.04.2026 15:44

Foto: ATV

Juniori Borca osvojili su peto mjesto na turniru omladinske Lige šampiona u Laktašima. Crveno- plavi savladali su Oldenburg rezultatom 57:54 u posljednjoj utakmici i sa tri pobjede i jednim porazom završili učešće.

Najzaslužniji za trijumf bio je Luka Šćekić sa 20 postignutih poena.

Izabranici Žarka Milakovića na najbolji način opravdali su poziv organizatora, a zadovoljan je i trener banjalučkog kluba.

"Mislim da smo opravdali poziv. Čestitam Uskrs svima. 3:1 nije mala stvar za nas, za momke i za klub. Mislim da su dali zadnji atom snage u ovih pet dana, četiri utakmice", rekao je Milaković i dodao:

"Mislim da je za njih ovo jedno ogromno iskustvo da napredujemo dalje".

Više iz rubrike

Јокић под знаком питања: Денвер одмара главне играче

Košarka

Jokić pod znakom pitanja: Denver odmara glavne igrače

5 h

0
Јуниори Игокее у финалу ФИБА Лиге шампиона

Košarka

Juniori Igokee jasno poručuju: Idemo po trofej FIBA Lige šampiona!

18 h

0
Милорад Додик на утакмици полуфинала јуниора Игокее у ФИБА лиги шампиона

Košarka

Dodik nakon ogromnog uspjeha: Ovo je najbolje što Srpska ima

19 h

1
Јуниори Игокее у финалу Лиге шампиона

Košarka

FIBA Liga šampiona: Juniori Igokee u finalu!

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

40

Ovakav prizor na graničnom prelazu Gradiška sigurno ne pamtite

17

25

Na ovim graničnim prelazima su najduža zadržavanja

17

20

Težak udes u Srpskoj, saobraćaj potpuno obustavljen

17

17

Nerealne scene u Hrvatskoj: Namjerno postigao autogol

17

12

Kako riješiti problem nadutosti nakon teške hrane?

