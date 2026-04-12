Juniori Borca osvojili peto mjesto na turniru u Laktašima

Autor:Nikola Lučić
Juniori Borca osvojili su peto mjesto na turniru omladinske Lige šampiona u Laktašima. Crveno- plavi savladali su Oldenburg rezultatom 57:54 u posljednjoj utakmici i sa tri pobjede i jednim porazom završili učešće.
Najzaslužniji za trijumf bio je Luka Šćekić sa 20 postignutih poena.
Izabranici Žarka Milakovića na najbolji način opravdali su poziv organizatora, a zadovoljan je i trener banjalučkog kluba.
"Mislim da smo opravdali poziv. Čestitam Uskrs svima. 3:1 nije mala stvar za nas, za momke i za klub. Mislim da su dali zadnji atom snage u ovih pet dana, četiri utakmice", rekao je Milaković i dodao:
"Mislim da je za njih ovo jedno ogromno iskustvo da napredujemo dalje".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
