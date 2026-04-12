Jokić pod znakom pitanja: Denver odmara glavne igrače

Status nastupa Nikole Jokića u posljednjoj utakmici NBA lige označen je kao neizvjestan, a eventualni izostanak mogao bi ga definitivno udaljiti od nove MVP titule.

Denver odmara većinu standardnih igrača

Ekipa Denver Nagetsa odlučila je da i u drugom uzastopnom susretu odmori većinu standardnih igrača pred završni meč regularnog dijela sezone protiv San Antonio Sparsa.

Jokiću potrebno 15 minuta

Jedini od ključnih igrača koji bi mogao na parket je Jokić, ali pod znakom pitanja. Da bi ostao u konkurenciji za individualna priznanja, potrebno je da provede barem 15 minuta u igri.

Denver u ovaj duel ulazi kao trećeplasirani tim Zapadne konferencije sa učinkom 53–28, ali postoji realna šansa da sklizne na četvrtu poziciju. To bi se moglo desiti ukoliko Nagetsi izgube, a Los Anđeles Lejkersi savladaju Jutu, s obzirom na bolji međusobni skor ekipe iz Los Anđelesa.

Van stroja Marej, Gordon, Džonson i Braun

Trener Denvera neće moći računati na nekoliko važnih imena. Van stroja su Džamal Marej, Eron Gordon, Kameron Džonson i Kristijan Braun, koji nisu igrali ni protiv Oklahome. Takođe, neće nastupiti ni Tim Hardavej Džunior, dok su Pejton Votson i Spenser Džons i dalje van terena zbog povreda.

Na drugoj strani, kod Sparsa je neizvjestan nastup Viktora Vembanjame, Stefona Kasla i Devina Vasela. Vembanjama je već ispunio kriterije za individualne nagrade jer je nastupio u prethodnom meču.

Iako su Sparsi već osigurali svoju poziciju, ishod ovog susreta mogao bi imati značajan uticaj na raspored u plej-ofu.