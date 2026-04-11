FIBA Liga šampiona: Juniori Igokee u finalu!

Andrej Knežević
11.04.2026 21:59

Јуниори Игокее у финалу Лиге шампиона
Foto: FIBA Liga šampiona

Juniorska selekcija Igokee plasirala se u finale turnira FIBA Lige šampiona koji se igra u Laktašima savladavši Ostende rezultatom 83:73.

Đorđe Đukanović ubacio je 19 poena za Igokeu, a pratili su ga Ognjen Perišić sa 17 i Mićo Milovanović sa 16.

Igokea će u finalu odmjeriti snage sa Lijetuvos Ritasom (nedjelja, 19.00 časova)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

