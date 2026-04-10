Ovako izgleda tabela Evrolige poslije meča Asvel - Zvezda

Odigrane su utakmice 37. kola Evrolige, a sada su neke stvari poznate kada je riječ o tabeli.

Najveća vijest za srpsku košarku je to što je Zvezda uspjela da obezbijedi plasman u plej-in najjačeg evropskog klupskog takmičenja pobjedom protiv Asvela 106:93!

Zvezda je uspjela da dođe do nešto teže pobjede protiv Asvela u Vilerbanu, iako su bili ogromni favorit protiv već prežaljene ekipe iz Francuske. Nalaze se na posljednjem mjestu, za njih je odavno sve gotovo, ali su pružili nevjerovatan otpor timu Saše Obradovića.

Tabela Evrolige

Oni su uspjeli da se potpuno vrate u meč tokom treće dionice, čak su i poveli u ovom kvartalu, ali je Zvezda uspela da odoli tim napadima. Ovom pobjedom je Zvezda uspela da se domogne i plej-in faze, pošto su joj i ostali rezultati išli na ruku.

Ono što je bilo najvažnije za ekipu sa Malog Kalemegdana je to što je Dubai poražen od Efesa na "svom" terenu, pa je tim iz Emirata izgubio šansu da sustigne Zvezdu i tako je izbaci iz trke, jer sada crveno-bijeli imaju dvije pobjede više.

Crveno-bijeli sada pred sobom imaju borbu za što bolju poziciju u plej-inu, a to će saznati tek nakon posljednjeg kola.

Bar prema trenutnom stanju, Zvezda se nalazi na sedmom mjestu, s obzirom na to da imaju isti skor kao Monako i Panatinaikos, a u tom krugu imaju 3-1 (dva puta dobili Monako, jednom Panatinaikos), Zeleni su na (2-2), a Kneževi na 1-3 (u tom krugu).

Crveno-bijelima tinja nada i za plej-of, jer mogu da dođu do TOP8 faze, ukoliko Hapoel bude poražen od Monaka i Makabija, a Zvezda upiše pobjedu u Madridu. Tada bi crveno-bijeli stigli do šestog mjesta i direktnog plasmana.

