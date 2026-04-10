Loše vijesti za Crvenu zvezdu

10.04.2026 22:00

Лоше вијести за Црвену звезду
Košarkaši Monaka su savladali Barselonu u pretposlednjem kolu Evrolige - 93:86 i tako došli do 21. trijumfa u elitnom takmičenju, koji nastavlja borbu Kneževa i Crvene zvezde u cilju što bolje pozicije u doigravanju.

Krenulo je prema planu Barselone, Kevin Panter je od početka bio raspoložem, Katalonci su poslije sedam minuta imali prednost od devet poena.

киша, kiša

Društvo

Šta znači kada na Vaskrs pada kiša

Strazel i Džejms su u tim momentima držali Monako u igri, a poeni Ernangomeza u posljednjim sekundama prvog perioda donijeli su Barseloni plus osam pred prvu pauzu.

Okobo je u drugoj četvrtini držao Kneževe u igri, igralo se koš za koš u seriji, sve do same završnice prvog poluvremena. Džaron Blasomgejm je vezao četiri poena u nizu, tim iz Katalonije je upao u krizu i Monako je na kraju poluvremena imao plus dva.

Upravo je pomenuti dvojac Monaka - Majk Džejms/Metju Strazel, donio nešto "osjetniju" prednost Kneževima, dok je Vil Klajburn trojkom vratio zaostatak i Barselona je četiri minuta prije kraja ponovo vodila.

Пумпа гориво

Ekonomija

Zašto dizel brže poskupljuje nego benzin

Međutim, uzastopni poeni američkog pleja i Hejsa Monako su odveli na +7, dok je Blosomgejm ponovo bio koban po Katalonce pri kraju četvrtine i sa četiri poena donio osam poena viška, a pred posljednjih deset minuta je trojka Bizuele unijela novu neizvjesnost.

I pored raspoloženog Pantera, Monako je uspijevao da odolijeva naletima Barselone, a mini serije su samo uvećavale prednost domaćina, kojem ova utakmica veoma znači kada je u pitanju plasman u plej-in i doigravanje. Hejs je donio dvocifreni plus, ali je Brizuela sa pet uzastopnih koševa donio novu nadu Barseloni. Međutim, to je bio kraj nadanja, jer je ponovo Hejs bio sjajan, a četiri poena u nizu Monaka na minut do kraja označili su finiš i pobjedu Monaka.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

KK Crvena zvezda

Evroliga

košarka

Više iz rubrike

Опроштај навијача од Душка Вујошевића на утакмици Партизан - Жалгирис

Košarka

Da se naježiš: Dirljiv oproštaj od Vujoševića na meču Partizan - Žalgiris

1 h

1
Архивска фотографија Душка Вујошевића који позира насмијан пред камером

Košarka

Mamu ti: Emotivan oproštaj od Duška Vujoševića

1 h

0
Србија поново зове Светислава Пешића

Košarka

Srbija ponovo zove Svetislava Pešića

1 h

0
Легендарни српски стручњак Душко Вујошевић

Košarka

Partizan izdao hitno saopštenje koje se tiče Duška Vujoševića

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

30

Šta znači ako se probudite između 3 i 4 sata ujutru?

22

27

Svenja uhapšen nakon osam mjeseci bjekstva

22

18

Milan Stanković na Veliki petak prekinuo šutnju

22

15

Dječak (9) pronađen go u kombiju na gomili smeća: Otac dao bizarno objašnjenje

22

09

Matematičara Srđana Lazendića život odveo u Belgiju, ali Doboj ne zaboravlja

