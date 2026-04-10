Loše vijesti za Crvenu zvezdu

Košarkaši Monaka su savladali Barselonu u pretposlednjem kolu Evrolige - 93:86 i tako došli do 21. trijumfa u elitnom takmičenju, koji nastavlja borbu Kneževa i Crvene zvezde u cilju što bolje pozicije u doigravanju.

Krenulo je prema planu Barselone, Kevin Panter je od početka bio raspoložem, Katalonci su poslije sedam minuta imali prednost od devet poena.

Društvo Šta znači kada na Vaskrs pada kiša

Strazel i Džejms su u tim momentima držali Monako u igri, a poeni Ernangomeza u posljednjim sekundama prvog perioda donijeli su Barseloni plus osam pred prvu pauzu.

Okobo je u drugoj četvrtini držao Kneževe u igri, igralo se koš za koš u seriji, sve do same završnice prvog poluvremena. Džaron Blasomgejm je vezao četiri poena u nizu, tim iz Katalonije je upao u krizu i Monako je na kraju poluvremena imao plus dva.

Upravo je pomenuti dvojac Monaka - Majk Džejms/Metju Strazel, donio nešto "osjetniju" prednost Kneževima, dok je Vil Klajburn trojkom vratio zaostatak i Barselona je četiri minuta prije kraja ponovo vodila.

Ekonomija Zašto dizel brže poskupljuje nego benzin

Međutim, uzastopni poeni američkog pleja i Hejsa Monako su odveli na +7, dok je Blosomgejm ponovo bio koban po Katalonce pri kraju četvrtine i sa četiri poena donio osam poena viška, a pred posljednjih deset minuta je trojka Bizuele unijela novu neizvjesnost.

I pored raspoloženog Pantera, Monako je uspijevao da odolijeva naletima Barselone, a mini serije su samo uvećavale prednost domaćina, kojem ova utakmica veoma znači kada je u pitanju plasman u plej-in i doigravanje. Hejs je donio dvocifreni plus, ali je Brizuela sa pet uzastopnih koševa donio novu nadu Barseloni. Međutim, to je bio kraj nadanja, jer je ponovo Hejs bio sjajan, a četiri poena u nizu Monaka na minut do kraja označili su finiš i pobjedu Monaka.

(Telegraf)