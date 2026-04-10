Partizan izdao hitno saopštenje koje se tiče Duška Vujoševića

Autor:ATV
Komentari:0
Košarkaši Partizana pred sobom imaju utakmicu 37. kola Evrolige protiv Žalgirisa na svom terenu u Beogradskoj areni.
Ovaj meč je jako važan, pošto je legendarni trener crno-bijelih Duško Vujošević nedavno preminuo.
Već je čitava Arena u znaku Duška Vujoševića, čovjeka koji je najtrofejniji trener u istoriji Partizana. On je praktično donio i skoro polovinu trofeja Partizanu u istoriji, zbog čega će ga Grobari uvijek obožavati.
Sada je Arena u znaku Vujoševića, stavljene su njegove slike na stolice, donose svi ruže koje će bacati u terenu, dok je na džambotronu ispisano i njegovo ime.
Zanimljivosti
Izdao je Partizan i saopštenje koje se tiče Duška Vujoševića i knjige žalosti.
"Zbog ogromnog broja ljudi koji žele da se upišu u knjigu žalosti povodom smrti Duška Vujoševića, knjiga će biti otvorena i sutra na istom mjestu od 11 do 16 časova. Večeras, tri knjige će na platou biti do početka utakmice", stoji u saopštenju Partizana.
ℹ️ Zbog ogromnog broja ljudi koji žele da se upišu u knjigu žalosti povodom smrti Duška Vujoševića, knjiga će biti otvorena i sutra na istom mestu od 11 do 16 časova.— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) April 10, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
22
30
22
27
22
18
22
15
22
09
Trenutno na programu