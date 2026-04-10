Logo
Large banner

Partizan izdao hitno saopštenje koje se tiče Duška Vujoševića

Autor:

ATV
10.04.2026 20:27

Komentari:

0
Легендарни српски стручњак Душко Вујошевић
Foto: ATV

Košarkaši Partizana pred sobom imaju utakmicu 37. kola Evrolige protiv Žalgirisa na svom terenu u Beogradskoj areni.

Ovaj meč je jako važan, pošto je legendarni trener crno-bijelih Duško Vujošević nedavno preminuo.

Već je čitava Arena u znaku Duška Vujoševića, čovjeka koji je najtrofejniji trener u istoriji Partizana. On je praktično donio i skoro polovinu trofeja Partizanu u istoriji, zbog čega će ga Grobari uvijek obožavati.

Sada je Arena u znaku Vujoševića, stavljene su njegove slike na stolice, donose svi ruže koje će bacati u terenu, dok je na džambotronu ispisano i njegovo ime.

плаштаница.webp

Izdao je Partizan i saopštenje koje se tiče Duška Vujoševića i knjige žalosti.

"Zbog ogromnog broja ljudi koji žele da se upišu u knjigu žalosti povodom smrti Duška Vujoševića, knjiga će biti otvorena i sutra na istom mjestu od 11 do 16 časova. Večeras, tri knjige će na platou biti do početka utakmice", stoji u saopštenju Partizana.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

KK Partizan

Partizan Žalgiris

Duško Vujošević

Evroliga

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner