Druga pobjeda juniora Borca u Ligi šampiona

ATV
10.04.2026 19:51

Борац - Сабах, јуниорска ФИБА Лига шампиона
Juniorska selekcija banjalučkog Borca upisala je i drugu pobjedu na turniru FIBA Lige šampiona koji se igra u Laktašima.

“Crveno plavi” savladali su ekipu Sabaha iz Bakua rezultatom 67:60 u utakmici za plasman od petog do osmog mjesta.

Tim koji sa klupe predvodi Žarko Milaković do pobjede je predvodio Marko Tomić koji je ubacio 18 poena, a odlično su ga ispratili Milan Cvišić sa 12, te Luka Šćekić i Andrija Vulić koji su ubacili po 10 poena.

Na drugoj strani u redovima Sabaha najefikasniji bio je Ismail Abdulajev sa 22 poena.

Borčeve juniore u nedjelju očekuje borba za peto mjesto na turniru FIBA Lige šampiona u kojoj se sastaju sa boljim iz duela Oldenburga i Tofaša.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

FIBA Liga šampiona

KK Borac

Laktaši

Više iz rubrike

Никола Јокић на утакмици против Портланда

Košarka

Alarm u Denveru: Jokić upitan za meč protiv Oklahome!

9 h

0
Бајерн у Њемачкој нашао Пешићевог насљедника

Košarka

Bajern u Njemačkoj našao Pešićevog nasljednika

14 h

0
Легендарни српски стручњак Душко Вујошевић

Košarka

Uspomena na Vujoševića zauvijek živi kroz njegove šampione

1 d

0
Игокеа у полуфиналу Јуниорске Лиге шампиона

Košarka

Igokea u polufinalu Juniorske Lige šampiona

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

30

Šta znači ako se probudite između 3 i 4 sata ujutru?

22

27

Svenja uhapšen nakon osam mjeseci bjekstva

22

18

Milan Stanković na Veliki petak prekinuo šutnju

22

15

Dječak (9) pronađen go u kombiju na gomili smeća: Otac dao bizarno objašnjenje

22

09

Matematičara Srđana Lazendića život odveo u Belgiju, ali Doboj ne zaboravlja

