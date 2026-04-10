Druga pobjeda juniora Borca u Ligi šampiona

Juniorska selekcija banjalučkog Borca upisala je i drugu pobjedu na turniru FIBA Lige šampiona koji se igra u Laktašima.

“Crveno plavi” savladali su ekipu Sabaha iz Bakua rezultatom 67:60 u utakmici za plasman od petog do osmog mjesta.

Tim koji sa klupe predvodi Žarko Milaković do pobjede je predvodio Marko Tomić koji je ubacio 18 poena, a odlično su ga ispratili Milan Cvišić sa 12, te Luka Šćekić i Andrija Vulić koji su ubacili po 10 poena.

Na drugoj strani u redovima Sabaha najefikasniji bio je Ismail Abdulajev sa 22 poena.

Borčeve juniore u nedjelju očekuje borba za peto mjesto na turniru FIBA Lige šampiona u kojoj se sastaju sa boljim iz duela Oldenburga i Tofaša.