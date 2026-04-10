Bajern u Njemačkoj našao Pešićevog nasljednika

Bajern se nalazi u potrazi za nasljednikom Svetislava Pešića koji će u penziju na kraju sezone, a iskočilo je jedno ime u prvi plan.

Kako piše izraelski portal ONE, glavni kandidat da nasledi srpskog stručnjaka je Anton Gavel.

Gavel iza sebe ima pet titula šampiona Njemačke i tri kupa kao igrač, a kao trener se već dokazao u Bundesligi – osvojio je titulu 2023. osvojio sa Ulmom, koji je na teren predvodio Jago dos Santos.

Inače, on je igračku karijeru upravo završio u Bajernu, a trenutno sa klupe predvodi Bamberg.

Nema zvanične potvrde još uvijek, ali sve ide ka tome da se Gavel vrati u Minhen, ovoga puta u ulozi stratega.