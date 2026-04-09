Logo
Large banner

Košarkaški gen Lavrinoviča: Dominik nastavlja porodičnu tradiciju

Autor:

ATV
09.04.2026 17:37

Komentari:

0
Foto: ATV

Dobro je poznata ona stara narodna da "iver ne pada daleko od klade", a svoju potvrdu dobila je i u Laktašima na turniru FIBA Lige šampiona.

Boje juniorske selekcije Lijetuvos Ritasa brani Dominik Lavrinovič, sin Kšištofa Lavrinoviča, proslavljenog litvanskog košarkaša koji je tokom karijere nosio dresove brojnih evropskih klubova.

Dominik je naslijedio košarkaški gen i krupnim koracima grabi ka velikoj sceni.

"Od oca svakodnevno dobijam savjete na koji način da unaprijedim svoju igru. Pomaže mi da budem bolji na obje strane terene. Moj otac je za mene životni uzor i želim da se ugledam na njega. Ne samo na terenu nego i vam njega. Puno pričamo o košarci, ali i drugim životnim stvarima", ponosno priča Dominik

Želja mu je, poput oca, ostvari zavidnu košarkašku karijeri, a za sada je na dobrom putu.

"Znam da moram naporno da treniram da ostvarim svoje snove. Spreman sam da dam sve od sebe i da nastavim porodičnu tradiciju. Košarka je moja velika ljubav i želim da se borim za svoje sportske snove", kaže Dominik

Lijetuvos Ritas sa dvije ubjedljive pobjede u grupnoj fazi stigao je do polufinala turnira FIBA Lige šampiona u Laktašima.

"Odigrali smo dvije dobre utakmice. Imali smo kontrolu igre u oba smjera i želim da čestitam svojim saigračima na dvije pobjede. Ipak, ništa još nije gotovo. Imamo veliki motiv da osvojimo trofej i vjerujem da možemo to da uradimo", rekao je Lavrinovič.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

FIBA Liga šampiona

Laktaši

Dominik Lavrinovič

juniori

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Прослављени српски кошаркаш и тренер у Лакташима, Миленко Топић са трибина скенира таленте

Košarka

Proslavljeni srpski košarkaš i trener u Laktašima: Topić sa tribina skenira talente

2 h

0
Жарко Милаковић тренер јуниора КК Борац

Košarka

Milaković nakon poraza od Ostendea: FIBA Liga šampiona je veliko iskustvo za Borčeve juniore

4 h

0
Душко Вујошевић кошаркашки тренер

Košarka

Vujoševićev kapiten; Milosavljević za ATV: Dule nam je bio kao otac

4 h

0
Јуниорска селекција Остендеа на мечу против Борца

Košarka

FIBA Liga šampiona: Ostende u polufinalu nakon pobjede nad Borcem

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

36

Ofarbajte jaja starom svilenom maramom, rezultat će vas oduševiti

18

26

Istorijski trenutak za auto-industriju: Električni automobili "pomeli" benzince

18

20

Italija uvodi plaćeno odsustvo za njegu bolesnih ljubimaca

18

12

Da li pravilno njegujete kosu? Ovo su razlozi zašto vam se boja brzo ispere

17

58

Minić: Vaskrs je osnova naše vjere i življenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner