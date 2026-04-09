Košarkaški gen Lavrinoviča: Dominik nastavlja porodičnu tradiciju

Dobro je poznata ona stara narodna da "iver ne pada daleko od klade", a svoju potvrdu dobila je i u Laktašima na turniru FIBA Lige šampiona.

Boje juniorske selekcije Lijetuvos Ritasa brani Dominik Lavrinovič, sin Kšištofa Lavrinoviča, proslavljenog litvanskog košarkaša koji je tokom karijere nosio dresove brojnih evropskih klubova.

Dominik je naslijedio košarkaški gen i krupnim koracima grabi ka velikoj sceni.

"Od oca svakodnevno dobijam savjete na koji način da unaprijedim svoju igru. Pomaže mi da budem bolji na obje strane terene. Moj otac je za mene životni uzor i želim da se ugledam na njega. Ne samo na terenu nego i vam njega. Puno pričamo o košarci, ali i drugim životnim stvarima", ponosno priča Dominik

Želja mu je, poput oca, ostvari zavidnu košarkašku karijeri, a za sada je na dobrom putu.

"Znam da moram naporno da treniram da ostvarim svoje snove. Spreman sam da dam sve od sebe i da nastavim porodičnu tradiciju. Košarka je moja velika ljubav i želim da se borim za svoje sportske snove", kaže Dominik

Lijetuvos Ritas sa dvije ubjedljive pobjede u grupnoj fazi stigao je do polufinala turnira FIBA Lige šampiona u Laktašima.

"Odigrali smo dvije dobre utakmice. Imali smo kontrolu igre u oba smjera i želim da čestitam svojim saigračima na dvije pobjede. Ipak, ništa još nije gotovo. Imamo veliki motiv da osvojimo trofej i vjerujem da možemo to da uradimo", rekao je Lavrinovič.