Vujoševićev kapiten; Milosavljević za ATV: Dule nam je bio kao otac

Nekadašnji kapiten Partizana Dragan Milosavljević govorio je za ATV o Dušku Vujoševiću, treneru sa kojim je tri godine sarađivao kao član beogradskog kluba. Priznaje Milosavljević da je smrt čuvenog košarkaškog stručnjaka pogodila sve članove njegove generacije.

- Dule je za mene najveći trener. Imao sam tu sreću da smo proveli tri godine u Partizanu. Nakon toga smo se čuli i viđali kad god smo mogli. Meni je lično mnogo pomogao u raznim životnim situacijama. Uvijek sam njega prvog zvao kad sam imao neki problem, ili mi je trebao savjet. Bio nam je kao očinska figura. Juče smo pričali i stalno se prisjećamo, to su najljepše godine u našim karijerama i životima. Ovo je veliki gubitak, Dule je jedan od najfascinantnijih ljudi koje sam upoznao u životu - rekao je Milosavljević.

Zajedno su osvajali ABA ligu i prvenstvo Srbije te su izvojevali velike pobjede u Evroligi u atmosferi kakva je bila jedinstvena za beogradski ''Pionir''.

- Svi smo imali strahopoštovanje, gledali smo ga kao Boga. On je imao svoj pristup, van terena vodio je računa o nama. Sve ga je zanimalo, imao je očinski pristup i svi smo ga mnogo voljeli. Toliko nam je pažnje posvetio, trudio se da stasamo kao ljudi i da napravimo karijere. Iz moje generacije, glupo je trošiti riječi, svi smo napravili nešto, a sve je to njegova zasluga - istakao je Milosavljević.

Sahrana Duška Vujoševića biće u utorak u Aleji zaslužnih građana u Beogradu.