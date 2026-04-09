Logo
Large banner

Pobjeda Denvera, ovakav niz se prvi put desio u eri Nikole Jokića

Autor:

ATV
09.04.2026 07:32

Komentari:

0
Побједа Денвера, овакав низ се први пут десио у ери Николе Јокића
Foto: Tanjug/AP

Košarkaši Denver Nagetsa vezali su i desetu uzastopnu pobjedu u NBA ligi, prvi put u eri Nikole Jokića, i nastavili borbu za prednost domaćeg terena u plej-ofu, porazivši Memfis Grizlise 136:119.

Nikola Jokić, koji se nije mnogo umarao ovog puta, upisao je novi tripl-dabl.

Srpski centar je odmorio u posljednjoj četvrtini, a prethodno je imao učinak od 14 poena, 15 skokova i 10 asistencija, što mu je bio 34. tripl-dabl u sezoni. Gađao je Jokić 5/8 iz igre i 4/5 sa penala, a trener Dejvid Adelman je imao i taj luksuz da ga sačuva za dva posljednja meča u sezoni, odnosno početak plej-ofa.

Memfis igra jednu od najslabijih sezona u posljednjih nekoliko godina i nema šanse za plej-in već neko vrijeme, ali je i takvu prepreku ekipa iz Kolorada morala da preskoči u svojoj Bol Areni.

Džamal Marej je upisao 26 poena, uz sedam skokova i pet asistencija, a Kem Džonson i Kristijan Braun dodali su 18 i 14 poena. I Jonas Valančijunas je ubacio 14, a Brus Braun 13, uz sedam uhvaćenih lopti. Sjajnu timsku partiju kompletirao je i Tim Hardavej sa 13 poena.

Sedrik Kauard je za Memfis imao 27 poena i šest skokova, dok je Tejlor Henrdiks upisao 16, uz isti broj uhvaćenih lopti kao pomenuti saigrač.

Denver je tako nastavio da odgovara Hjuston Roketsima na dobrim rezultatima, ali je i ostavio Los Anđeles Lejkerse iza, te na trećem mjestu Zapada ima skor 52-28. Dva glavna suparnika ispod su na po 50-29. Treće mjesto bi donijelo ekipi i izbjegavanje Oklahome Siti Tander sve do finala konferencije...

Memfis je 12. tim u konferenciji sa učinkom 25-55.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Jokić

NBA

košarka

Denver

Denver Nagets

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner